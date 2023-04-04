ООН: Работы по полному разминированию Украины будут стоить $35,7 млн

Он поблагодарил страны, которые больше всего помогают Украине в этом вопросе, это Япония, Дания, Хорватия, Великобритания и Франция.
Заместитель председателя представительства Европейского союза в Украине Реми Дюфло отметил, что противоминная деятельность является приоритетом для ЕС.
Во время последнего визита в Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о дополнительном транше на разминирование, таким образом, общая сумма, выделенная ЕС для этой цели, составляет уже €43 млн.
4 апреля в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщила ГСЧС в Facebook. Открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул важность работы в Украине украинских и международных саперов.
"После полномасштабного российского вторжения страны-агрессора России Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы. Взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. км² земли. От имени правительства я искренне благодарю всех наших и зарубежных пиротехников, которые ежедневно разминируют украинскую землю. Это борьба за будущее Украины и ваш вклад очень важен", – сказал он.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев. По данным президента на 19 марта, пиротехники и взрывотехники обезвредили уже более 400 тыс. российских снарядов.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.