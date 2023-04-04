ООН: Работы по полному разминированию Украины будут стоить $35,7 млн

По данным правительства, взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км² земли в Украине Фото: ЕРА

Он поблагодарил страны, которые больше всего помогают Украине в этом вопросе, это Япония, Дания, Хорватия, Великобритания и Франция.

Заместитель председателя представительства Европейского союза в Украине Реми Дюфло отметил, что противоминная деятельность является приоритетом для ЕС.

Во время последнего визита в Украину верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о дополнительном транше на разминирование, таким образом, общая сумма, выделенная ЕС для этой цели, составляет уже €43 млн.

4 апреля в мире отмечают Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщила ГСЧС в Facebook. Открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул важность работы в Украине украинских и международных саперов.

"После полномасштабного российского вторжения страны-агрессора России Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы. Взрывоопасными предметами усеяно около 174 тыс. км² земли. От имени правительства я искренне благодарю всех наших и зарубежных пиротехников, которые ежедневно разминируют украинскую землю. Это борьба за будущее Украины и ваш вклад очень важен", – сказал он.