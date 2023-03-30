Япония выделила Украине $470 млн на разминирование и восстановление энергетики

С начала российской агрессии Киото передает Киеву оборонную и гуманитарную помощь Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine / Facebook

Полномочный посол в Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков накануне подписали в Киеве договор о грантовой поддержке на 53,072 млрд иен ($400 млн), которые пойдут на покупку саперного оборудования, восстановление инфраструктуры, нужды сельского хозяйства и поддержку органов управления.

Кроме того, 28 марта правительство Японии приняло решение о предоставлении Киеву $70 млн на программы украинской помощи через ООН, говорится в сообщении.

"Этот проект поддержит восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, и тем самым будет способствовать увеличению энергоснабжения теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают украинское население электроэнергией, теплом и водой", – отметили в МИД Японии.