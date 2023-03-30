Япония выделила Украине $470 млн на разминирование и восстановление энергетики

Полномочный посол в Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков накануне подписали в Киеве договор о грантовой поддержке на 53,072 млрд иен ($400 млн), которые пойдут на покупку саперного оборудования, восстановление инфраструктуры, нужды сельского хозяйства и поддержку органов управления.
Кроме того, 28 марта правительство Японии приняло решение о предоставлении Киеву $70 млн на программы украинской помощи через ООН, говорится в сообщении.
"Этот проект поддержит восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, и тем самым будет способствовать увеличению энергоснабжения теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают украинское население электроэнергией, теплом и водой", – отметили в МИД Японии.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.
В 2022 году Украина получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.
22 ноября правительство Японии решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн., а в феврале 2023 года – объявило о предоставлении дополнительных $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.
21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.
По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.
Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.