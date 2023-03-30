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Япония выделила Украине $470 млн на разминирование и восстановление энергетики

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С начала российской агрессии Киото передает Киеву оборонную и гуманитарную помощь
С начала российской агрессии Киото передает Киеву оборонную и гуманитарную помощь
Фото: Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 / Embassy of Japan in Ukraine / Facebook

Япония предоставит Украине новый пакет помощи. Об этом 30 марта сообщает сайт министерства иностранных дел страны.

Полномочный посол в Украине Кунинори Мацуда и вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков накануне подписали в Киеве  договор о грантовой поддержке  на 53,072 млрд иен ($400 млн), которые пойдут на покупку саперного оборудования, восстановление инфраструктуры, нужды сельского хозяйства и поддержку органов управления.

Кроме того, 28 марта правительство Японии приняло решение о предоставлении Киеву $70 млн на программы украинской помощи через ООН, говорится в сообщении.

"Этот проект поддержит восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, и тем самым будет способствовать увеличению энергоснабжения теплоэлектроцентралей, которые обеспечивают украинское население электроэнергией, теплом и водой", – отметили в МИД Японии.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Япония присоединилась к санкциям против России, передает Украине нелетальное оборонное оборудование, гуманитарную и финансовую помощь, власти страны последовательно осуждают российскую агрессию.

В 2022 году Украина получила от Японии 17 млрд грн (около $465 млн по курсу НБУ) финансовой помощи, рассказал 6 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль.

22 ноября правительство Японии решило предоставить чрезвычайную грантовую помощь Украине – генераторы и лампы на солнечных батареях на сумму более $2,5 млн., а в феврале 2023 года –  объявило о предоставлении дополнительных $5,5 млрд для восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

21 марта с первым визитом после начала полномасштабного вторжения России в Украину приезжал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он посетил деоккупированную в апреле прошлого года Бучу Киевской области и заверил, что Япония будет прилагать усилия для восстановления мира в Украине.

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Кисида сообщил о предоставлении Японией Украине $0,5 млрд, часть средств пойдет на нелетальное вооружение.

Зеленский рассказал, что примет участие в саммите G7 в онлайн-формате в мае в Хиросиме по приглашению премьера Японии.

Теги: Япония, гуманитарная помощь, война России против Украины, разминирование, Александр Кубраков, восстановление, Кунинори Мацуда
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