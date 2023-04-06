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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области подросток подорвался на неизвестном устройстве и получил минно-взрывную травму – ГСЧС

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Харьковская область одна из самых загрязненных минами
Харьковская область – одна из самых загрязненных минами
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

5 апреля в селе Новоосиново Купянского района Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался 16-летний подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГСЧС.

"Он доставлен в областную больницу, состояние средней тяжести, ампутаций конечностей нет", – сказано в сообщении. 

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что за день в области произошло два случая подрыва на вражеских взрывоопасных предметах: кроме пострадавшего подростка получил взрывные травмы в селе Новая Гусаровка 25-летний сотрудник ГСЧС

"Вновь призываю всех жителей области быть максимально внимательными и осторожными. В случае обнаружения предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его касаться. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию", – написал Синегубов. 

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: взрыв, ГСЧС, война России против Украины, мины, подростки, Олег Синегубов
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