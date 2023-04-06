В Харьковской области подросток подорвался на неизвестном устройстве и получил минно-взрывную травму – ГСЧС

"Он доставлен в областную больницу, состояние средней тяжести, ампутаций конечностей нет", – сказано в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что за день в области произошло два случая подрыва на вражеских взрывоопасных предметах: кроме пострадавшего подростка получил взрывные травмы в селе Новая Гусаровка 25-летний сотрудник ГСЧС.

"Вновь призываю всех жителей области быть максимально внимательными и осторожными. В случае обнаружения предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его касаться. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию", – написал Синегубов.