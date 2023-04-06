В Харьковской области подросток подорвался на неизвестном устройстве и получил минно-взрывную травму – ГСЧС

"Он доставлен в областную больницу, состояние средней тяжести, ампутаций конечностей нет", – сказано в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что за день в области произошло два случая подрыва на вражеских взрывоопасных предметах: кроме пострадавшего подростка получил взрывные травмы в селе Новая Гусаровка 25-летний сотрудник ГСЧС.
"Вновь призываю всех жителей области быть максимально внимательными и осторожными. В случае обнаружения предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его касаться. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сообщить в ГСЧС или Нацполицию", – написал Синегубов.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего. Случаи подрыва гражданских на взрывоопасных предметах в этих регионах происходят практически ежедневно.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.