В Украине создадут Государственный центр гуманитарного разминирования

"Центр будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования. Конечно, представители центра также будут активно участвовать в сотрудничестве с нашими международными партнерами", – рассказал Шмыгаль.
По словам главы правительства, Кабмин начинает реализацию новой государственной политики в сфере разминирования. Среди ключевых элементов:
"Украинские и международные производители имеют уникальную возможность протестировать новые технологии и подтвердить их преимущества и эффективность", – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что работы по полному разминированию будут стоит около $37,4 млрд. Об этом также заявили в ООН. Постоянный представитель ПР ООН в Украине Яко Силье заявил, что в вопросе разминирования Украине больше всего помогают Япония, Дания, Хорватия, Великобритания и Франция.
По данным правительства, взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км² земли в Украине.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.