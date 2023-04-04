В Украине создадут Государственный центр гуманитарного разминирования

"Центр будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования. Конечно, представители центра также будут активно участвовать в сотрудничестве с нашими международными партнерами", – рассказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, Кабмин начинает реализацию новой государственной политики в сфере разминирования. Среди ключевых элементов:

обновление национальных стандартов противоминной деятельности;

эффективная государственная программа разминирования с приоритетами территорий;

создание рынка услуг по разминированию, конкуренция между операторами разминирования, привлечение максимального числа международных операторов с помощью финансовой поддержки наших партнеров;

образовательные и коммуникационные кампании;

активное привлечение инновационных технологий.

"Украинские и международные производители имеют уникальную возможность протестировать новые технологии и подтвердить их преимущества и эффективность", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что работы по полному разминированию будут стоит около $37,4 млрд. Об этом также заявили в ООН. Постоянный представитель ПР ООН в Украине Яко Силье заявил, что в вопросе разминирования Украине больше всего помогают Япония, Дания, Хорватия, Великобритания и Франция.

По данным правительства, взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км² земли в Украине.