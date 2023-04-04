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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создадут Государственный центр гуманитарного разминирования

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Взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км&sup2; земли в Украине
Взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км² земли в Украине
Фото: EPA

В Украине создадут отдельную структуру – Государственный центр гуманитарного разминирования, заявил 4 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров Украины. Его речь опубликовала пресс-служба правительства.

"Центр будет участвовать в планировании мер противоминной деятельности и обеспечит работу системы управления качеством разминирования. Конечно, представители центра также будут активно участвовать в сотрудничестве с нашими международными партнерами", – рассказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, Кабмин начинает реализацию новой государственной политики в сфере разминирования. Среди ключевых элементов:

  • обновление национальных стандартов противоминной деятельности; 
  • эффективная государственная программа разминирования с приоритетами территорий; 
  • создание рынка услуг по разминированию, конкуренция между операторами разминирования, привлечение максимального числа международных операторов с помощью финансовой поддержки наших партнеров; 
  • образовательные и коммуникационные кампании; 
  • активное привлечение инновационных технологий.

"Украинские и международные производители имеют уникальную возможность протестировать новые технологии и подтвердить их преимущества и эффективность", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что работы по полному разминированию будут стоит около $37,4 млрд. Об этом также заявили в ООН. Постоянный представитель ПР ООН в Украине Яко Силье заявил, что в вопросе разминирования Украине больше всего помогают Япония, Дания, Хорватия, Великобритания и Франция.

По данным правительства, взрывоопасными предметами покрыто около 174 тыс. км² земли в Украине.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отметили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, Франция, ООН, Великобритания, Япония, Дания, ГСЧС, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, мины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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