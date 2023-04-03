В Херсонской области российская взрывчатка сдетонировала в руках 60-летнего мужчины, который пытался ее перенести, он погиб на месте – ОВА

Мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет, отметили в Херсонской ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 3 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках. Травмы, полученные из-за детонации взрывчатки, оказались слишком тяжелыми. Человек погиб на месте", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей области быть максимально осторожными, так как значительное большинство территорий региона усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами.