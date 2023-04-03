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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области российская взрывчатка сдетонировала в руках 60-летнего мужчины, который пытался ее перенести, он погиб на месте – ОВА

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Мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет, отметили в Херсонской ОВА
Мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет, отметили в Херсонской ОВА
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Вблизи села Шляховое Бериславской общины Херсонской области на российской взрывчатке подорвался местный житель.

Об этом 3 апреля сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках. Травмы, полученные из-за детонации взрывчатки, оказались слишком тяжелыми. Человек погиб на месте", – сказано в сообщении.

В Херсонской ОВА призвали жителей области быть максимально осторожными, так как значительное большинство территорий региона усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02Tg65BAQwKrpz8FNUWJbDb12KKrHmEhVU1NL6fNxiXdV4RetFb5zrXHUFtD2U5dBxl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, взрывчатка, Херсонская ОГА, травма, война России против Украины, мины, погибшие, мужчины, Берислав
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