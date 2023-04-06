Оккупанты 5 апреля обстреливали четыре района Харьковской области, есть пострадавший – ОВА

Речь идет о Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах.

"В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина. В селе Довгенькое Купянского района обстрелами повреждены два частных здания", – сообщил Синегубов.

В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из реактивных систем залпового огня повреждены по меньшей мере четыре частных здания.