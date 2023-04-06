Оккупанты 5 апреля обстреливали четыре района Харьковской области, есть пострадавший – ОВА

Речь идет о Купянском, Харьковском, Изюмском и Чугуевском районах.
"В результате обстрелов Купянска повреждено частное домохозяйство, произошел пожар. В селе Кучеривка Купянского района получил ранение и был госпитализирован 65-летний гражданский мужчина. В селе Довгенькое Купянского района обстрелами повреждены два частных здания", – сообщил Синегубов.
В селе Богуславка Изюмского района в результате обстрела из реактивных систем залпового огня повреждены по меньшей мере четыре частных здания.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.