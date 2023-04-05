В АРМА переданы газовые скважины в Харьковской области, принадлежавшие бывшему нардепу

По данным следствия, ООО "Сахалинское", "Сириус-1" и "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоили недра месторождения. Эти общества были аффилированы с одним из российских олигархов и народным депутатом Украины VIII созыва, считают прокуроры.

"Из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области. Это при том, что из государственного бюджета на разработку месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. Залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд м³", – говорится в сообщении.

10 февраля Государственное бюро расследований Украины сообщило об обысках у нардепа VIII созыва в связи с возможным получением им незаконных сверхдоходов от добычи газа из государственных недр Украины. В ГБР считают, что "под патронатом" бывшего депутата в 2003–2022 годах госструктуры предоставляли связанным с ним предприятиям разрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур.

"В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали в карман организаторы сделки", – сообщили тогда правоохранители.

По информации источников "Украинской правды", обыск прошел у парламентария VIII созыва, избиравшегося от партии "Народный фронт", Игоря Котвицкого.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что обыски по делу НАК "Надра України" также проводятся дома и в офисе "российского олигарха". "РБК-Украина" со ссылкой на собственную информацию написало, что речь идет о бизнесмене Павле Фуксе, против которого Совет по национальной безопасности и обороне в 2021 году ввел санкции.