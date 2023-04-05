В АРМА переданы газовые скважины в Харьковской области, принадлежавшие бывшему нардепу

По данным следствия, ООО "Сахалинское", "Сириус-1" и "Ист Юроуп Петролеум" противоправно присвоили недра месторождения. Эти общества были аффилированы с одним из российских олигархов и народным депутатом Украины VIII созыва, считают прокуроры.
"Из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО и ряда коммерческих структур Украина де-факто потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области. Это при том, что из государственного бюджета на разработку месторождения было израсходовано более 1 млрд грн. Залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд м³", – говорится в сообщении.
10 февраля Государственное бюро расследований Украины сообщило об обысках у нардепа VIII созыва в связи с возможным получением им незаконных сверхдоходов от добычи газа из государственных недр Украины. В ГБР считают, что "под патронатом" бывшего депутата в 2003–2022 годах госструктуры предоставляли связанным с ним предприятиям разрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур.
"В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали в карман организаторы сделки", – сообщили тогда правоохранители.
По информации источников "Украинской правды", обыск прошел у парламентария VIII созыва, избиравшегося от партии "Народный фронт", Игоря Котвицкого.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что обыски по делу НАК "Надра України" также проводятся дома и в офисе "российского олигарха". "РБК-Украина" со ссылкой на собственную информацию написало, что речь идет о бизнесмене Павле Фуксе, против которого Совет по национальной безопасности и обороне в 2021 году ввел санкции.
В марте 2021 года СНБО объявил о максимально возможных ограничениях против 19 компаний, пользующихся украинскими недрами. СМИ и экс-нардеп Сергей Лещенко писали, что они принадлежат Фуксу. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сказал, что ограничения решили применить по рекомендации Службы безопасности Украины.
20 марта 2022 года УП, ссылаясь на свои источники в СБУ, сообщала, что 14 марта в пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro, пассажирками которого были жена экс-нардепа Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотр вещей не провели. Однако, по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста "Тисабеч" (Венгрия) задекларировала $28,8 млн €1,3 млн. В отношении украинских таможенников, которые "не заметили" чемоданы с валютой, летом было открыто уголовное дело.