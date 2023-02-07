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В управление АРМА передали железную руду российского бизнесмена Усманова на 1,8 млрд грн

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Более 160 тыс. тонн железной руды арестовали в Украине в декабре прошлого года
Более 160 тыс. тонн железной руды арестовали в Украине в декабре прошлого года
Фото: depositphotos.com

В управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) передали арестованные в нескольких морских портах Украины 166 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

ОГП не уточняет имя владельца руды, но, судя по деталям дела, им является российский бизнесмен Алишер Усманов. Руду арестовали в конце декабря 2022 года

По данным следствия, в течение 2021–2022 годов юридическое лицо – нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским бизнесменом, задекларировало транзитное перемещение по территории Украины в страны Азии железной руды на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Для уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита", отмечает прокуратура. На самом деле они не планировали вывозить руду за пределы Украины. Фактически руду отгружали украинским субъектам хозяйствования без уплаты таможенных платежей.

Таким образом, государству нанесен ущерб на более чем 118 млн грн.

Досудебное расследование проводилось по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Он находится на седьмом месте российского списка Forbes с состоянием $11,5 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".

После начала полномасштабного вторжения РФ против Усманова ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина и Новая Зеландия, отмечает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, прокуратура, арест, следствие, Алишер Усманов, расследование, убытки, активы, АРМА, юридическое лицо
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