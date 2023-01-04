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В АРМА передали обнаруженную в Украине железную руду российского олигарха на сумму 800 млн грн – Нацполиция

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По данным следствия, руду собирались по морю доставить военно-промышленным предприятиям России, в том числе ракетостроительным
По данным следствия, руду собирались по морю доставить военно-промышленным предприятиям России, в том числе ракетостроительным
Фото: npu.gov.ua

Арестованные активы российского олигарха почти на 800 млн грн Киевский суд Одессы 27 декабря 2022 года передал в коммерческое пользование Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом 3 января 2023 года сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как пояснили в сообщении, следователи Одесской полиции ранее обнаружили 50 тыс. тонн железной руды на территории одного из портов.

"Найденная партия полезных ископаемых принадлежит компании российского олигарха из ближайшего окружения кремлевской политической верхушки", – говорится в сообщении. 

Полиция выяснила, что руду доставили в порт еще в январе 2022 года для последующей отправки на промышленные объекты России. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину в отношении бизнесмена – бенефициарного собственника были применены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

"С целью сокрытия реального пункта назначения железную руду планировали отправить морским транспортом компаниям в разных точках мира, входящим в холдинг российского олигарха, а затем предприятиям военно-промышленного комплекса России, в том числе и ракетостроительной промышленности", – подчеркнули в полиции.

На руду был наложен арест. Теперь же она передана в коммерческое использование АРМА, а вырученные средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины.

ВИДЕО
Видео: Поліція Одещини / YouTube

В полиции не назвали фамилию олигарха, компании которого принадлежала руда.

Контекст:

В конце декабря 2022 года в Украине арестовали более 160 тыс. тонн железной руды стоимостью около 1,8 млрд грн, принадлежащие компании российского миллиардера Алишера Усманова. В СБУ отмечали, что спрятанное сырье обнаружили на подпольных складах на территории нескольких морских портов Украины.

Теги: Одесса, санкции, полиция, олигархи, война России против Украины, активы, железная руда, Нацполиция, порт, АРМА, бизнесмен
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