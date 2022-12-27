ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине арестовали имущество российского миллиардера Усманова почти на 2 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Компании, связанные с Усмановым, подозреваются в уходе от уплаты налогов
Компании, связанные с Усмановым, подозреваются в уходе от уплаты налогов
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Украинские правоохранители арестовали более 160 тыс. тонн железной руды, принадлежащей подсанкционному бизнесмену из России. Об этом Офис Генерального прокурора, Служба безопасности и Бюро экономической безопасности Украины 27 декабря сообщили в Telegram.

По данным следствия, зарегистрированное в Евросоюзе предприятие вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, в течение 2021–2022 годов декларировали перемещение партий руды по территории Украины якобы для транзита в Азию. 

На самом деле сырье не покидало пределов страны, должностные лица компании отгружали его украинским покупателям, не уплачивая при этом таможенные пошлины, считают правоохранители. Таким образом, государству нанесено более 118 млн грн ущерба. БЭБ начало досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Примерная стоимость арестованного имущества – около 1,8 млрд грн. В бюро отметили, что руда будет передана в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Офис генпрокурора уточняет, что упомянутый российский олигарх после вторжения РФ в Украину внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Санкции наложены на принадлежащие ему яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на общую сумму €66 млн. Ведомство не называет фамилию бизнесмена, однако сообщение СБУ проиллюстрировано фотографией российского миллиардера, основателя USM Holdings Алишера Усманова.

Контекст:

Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Forbes Russia оценивает его состояние в $18,4 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на яхту Усманова. Он и еще несколько российских бизнесменов пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Теги: СБУ, санкции, следствие, Алишер Усманов, железная руда, конфискация, Офис генпрокурора, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Меня спрашивали: что будет после 100-й машины? Ответ: "Будет 101-я, 150-я, а потом – победа и мир". Писатель Любка передал 100 авто для ВСУ
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (812108)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (124990)
3
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (104880)
4
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (37424)
5
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (24606)
6
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24147)
7
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (20700)
8
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (19338)
 
 
 
 