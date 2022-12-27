В Украине арестовали имущество российского миллиардера Усманова почти на 2 млрд грн

Компании, связанные с Усмановым, подозреваются в уходе от уплаты налогов Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, зарегистрированное в Евросоюзе предприятие вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, в течение 2021–2022 годов декларировали перемещение партий руды по территории Украины якобы для транзита в Азию.

На самом деле сырье не покидало пределов страны, должностные лица компании отгружали его украинским покупателям, не уплачивая при этом таможенные пошлины, считают правоохранители. Таким образом, государству нанесено более 118 млн грн ущерба. БЭБ начало досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Примерная стоимость арестованного имущества – около 1,8 млрд грн. В бюро отметили, что руда будет передана в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Офис генпрокурора уточняет, что упомянутый российский олигарх после вторжения РФ в Украину внесен в санкционные списки США и Евросоюза. Санкции наложены на принадлежащие ему яхты, частные самолеты, виллу и шесть компаний на общую сумму €66 млн. Ведомство не называет фамилию бизнесмена, однако сообщение СБУ проиллюстрировано фотографией российского миллиардера, основателя USM Holdings Алишера Усманова.