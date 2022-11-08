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Германия конфисковала у Усманова картину Шагала и еще около 30 незадекларированных полотен. В полицию обратился немецкий искусствовед

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Картины были частью обстановки конфискованной яхты Усманова Dilbar
Картины были частью обстановки конфискованной яхты Усманова Dilbar
Фото: lurssen.com

Полиция Гамбурга (Германия) изъяла 30 картин из обстановки яхты российского олигарха Алишера Усманова, в том числе работу Марка Шагала, на общую сумму в несколько миллионов евро. Об этом 7 ноября написала Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, из-за наложенных на него Евросоюзом санкций, Усманов должен был  уведомить власти обо всех своих активах в стране, включая произведения искусства, но, судя по всему, этого не сделал.

О картинах власти Германии уведомил арт-консультант олигарха. Он же передал следствию обширную документацию, говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в 2021 году 156-метровая яхта класса люкс Dilbar, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро, встала на капитальный ремонт на гамбургской верфи Bloom+Voss.

В апреле немецкие власти установили, что официально ее собственницей значится сестра Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова, которая также находится под санкциями ЕС. С тех пор яхта была заблокирована. 

Контекст:

Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Forbes Russia оценивает его состояние в $18,4 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на яхту Усманова. Он и еще несколько российских бизнесменов пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Теги: Россия, санкции, искусство, Алишер Усманов, олигархи, Евросоюз, конфискация
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