Германия конфисковала у Усманова картину Шагала и еще около 30 незадекларированных полотен. В полицию обратился немецкий искусствовед

По данным издания, из-за наложенных на него Евросоюзом санкций, Усманов должен был уведомить власти обо всех своих активах в стране, включая произведения искусства, но, судя по всему, этого не сделал.

О картинах власти Германии уведомил арт-консультант олигарха. Он же передал следствию обширную документацию, говорится в статье.

Журналисты отмечают, что в 2021 году 156-метровая яхта класса люкс Dilbar, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро, встала на капитальный ремонт на гамбургской верфи Bloom+Voss.

В апреле немецкие власти установили, что официально ее собственницей значится сестра Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова, которая также находится под санкциями ЕС. С тех пор яхта была заблокирована.