Германия конфисковала у Усманова картину Шагала и еще около 30 незадекларированных полотен. В полицию обратился немецкий искусствовед

По данным издания, из-за наложенных на него Евросоюзом санкций, Усманов должен был уведомить власти обо всех своих активах в стране, включая произведения искусства, но, судя по всему, этого не сделал.
О картинах власти Германии уведомил арт-консультант олигарха. Он же передал следствию обширную документацию, говорится в статье.
Журналисты отмечают, что в 2021 году 156-метровая яхта класса люкс Dilbar, стоимость которой оценивается в полмиллиона евро, встала на капитальный ремонт на гамбургской верфи Bloom+Voss.
В апреле немецкие власти установили, что официально ее собственницей значится сестра Алишера Усманова – Гульбахор Исмаилова, которая также находится под санкциями ЕС. С тех пор яхта была заблокирована.
Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Forbes Russia оценивает его состояние в $18,4 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на яхту Усманова. Он и еще несколько российских бизнесменов пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.