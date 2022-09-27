Немецкие правоохранители провели обыск на суперъяхте российского бизнесмена Усманова

Эта суперъяхта несколько месяцев находилась в сухом доке на верфи Lürssen в Гамбурге, где ее обслуживали, когда Россия вторглась в Украину. Затем власти не позволили судну покинуть воды Германии из-за санкций против Усманова. Лишь недавно Dilbar перевели в Бремен.
Целью обыска, по данным СМИ, является поиск дополнительных доказательств в деле против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе следователи уже обыскивали виллу Усманова на озере Тегернзее и конфисковывали документы.
Немецкие правоохранители хотят доказать, что Усманов, родившийся в Узбекистане, имеет немецкое место жительства в Тегернзее и, следовательно, также обязан платить налоги. По данным немецкой спецкомиссии, он уклонился от уплаты налогов в Германии на сумму не менее €555 млн с 2014 года.
Представитель Усманова категорически отвергает обвинения следователей, заявляя, что они являются необоснованными, ложными и клеветническими.
Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Forbes Russia оценивает его состояние в $18,4 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group, "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова. Усманов и еще несколько российских бизнесменов пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.