Немецкие правоохранители провели обыск на суперъяхте российского бизнесмена Усманова

Усманова в Германии подозревают в уклонении от уплаты налогов Фото: EPA

Эта суперъяхта несколько месяцев находилась в сухом доке на верфи Lürssen в Гамбурге, где ее обслуживали, когда Россия вторглась в Украину. Затем власти не позволили судну покинуть воды Германии из-за санкций против Усманова. Лишь недавно Dilbar перевели в Бремен.

Целью обыска, по данным СМИ, является поиск дополнительных доказательств в деле против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На прошлой неделе следователи уже обыскивали виллу Усманова на озере Тегернзее и конфисковывали документы.

Немецкие правоохранители хотят доказать, что Усманов, родившийся в Узбекистане, имеет немецкое место жительства в Тегернзее и, следовательно, также обязан платить налоги. По данным немецкой спецкомиссии, он уклонился от уплаты налогов в Германии на сумму не менее €555 млн с 2014 года.

Представитель Усманова категорически отвергает обвинения следователей, заявляя, что они являются необоснованными, ложными и клеветническими.