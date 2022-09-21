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В Баварии проходят обыски на вилле российского бизнесмена Усманова

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Немецкая полиция обыскивает имущество бизнесмена Алишера Усманова
Немецкая полиция обыскивает имущество бизнесмена Алишера Усманова
Фото: ЕРА

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии и Департамент налоговых расследований проводят обыск на вилле российского бизнесмена Алишера Усманова. Об этом 21 сентября пишет немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, обыску подлежали также несколько объектов недвижимости на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена.

Сообщается, что целью рейда является поиск улик по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.  

Бизнесмен попал в поле зрения немецких следователей после введения против него санкций ЕС из-за нападения России на Украину в феврале.

Контекст:

Бизнесмен Алишер Усманов – один из богатейших россиян. Forbes Russia оценивает его состояние в $18,4 млрд. Среди активов – компании "Металлоинвест", Mail.ru Group,  "Мегафон", СП AliExpress Russia, "ИКС Холдинг".

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту Усманова. Усманов и еще несколько российских бизнесменов пытаются обжаловать ограничительные меры ЕС в Европейском суде.

Теги: Россия, Германия, налоги, недвижимость, полиция, обыск, Алишер Усманов, война России против Украины, вторжение России в Украину
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