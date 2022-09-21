В Баварии проходят обыски на вилле российского бизнесмена Усманова

По информации издания, обыску подлежали также несколько объектов недвижимости на озере Тегернзее недалеко от Мюнхена.

Сообщается, что целью рейда является поиск улик по ранее закрытым делам против Усманова по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Бизнесмен попал в поле зрения немецких следователей после введения против него санкций ЕС из-за нападения России на Украину в феврале.