СБУ передало АРМА активы компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн

Владельцем компании является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия", говорится в сообщении СБУ.
В управление государства перешли корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также готовая продукция и сырье, находившиеся на складах, на сумму более 500 млн грн.
Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности, заявляют в СБУ. После начала полномасштабного вторжения России они начали процесс вывода активов из Украины.
Название компании и имя владельца правоохранители не называют. Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о совладельце группы "Невская косметика" Владимире Плесовских. В 2006 году он приобрел завод "Винницабытхим" и производил на нем бытовую химию под брендом "Ушастый нянь".
Об аресте активов винницкого производителя бытовой химии СБУ сообщала в июле этого года. По данным правоохранителей, топ-менеджмент предприятия пытался вывезти готовую продукцию и сырье на территорию Одесской области.
Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без соответствующих документов, заявили в СБУ.
По инициативе Службы безопасности Украины эта противоправная схема по выводу активов была заблокирована.