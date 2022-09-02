СБУ передало АРМА активы компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн

Владельцем компании является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия", говорится в сообщении СБУ.

В управление государства перешли корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также готовая продукция и сырье, находившиеся на складах, на сумму более 500 млн грн.

Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности, заявляют в СБУ. После начала полномасштабного вторжения России они начали процесс вывода активов из Украины.

Название компании и имя владельца правоохранители не называют. Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о совладельце группы "Невская косметика" Владимире Плесовских. В 2006 году он приобрел завод "Винницабытхим" и производил на нем бытовую химию под брендом "Ушастый нянь".