ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ передало АРМА активы компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бизнес, подконтрольный российскому бизнесмену, перешел под управление Украины
Бизнес, подконтрольный российскому бизнесмену, перешел под управление Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины передала Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованный в Виннице бизнес российского олигарха, специализирующийся на изготовлении бытовой химии, стоимостью более 2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram 2 сентября.

Владельцем компании является российский олигарх, член политической партии "Единая Россия", говорится в сообщении СБУ.

В управление государства перешли корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн, а также готовая продукция и сырье, находившиеся на складах, на сумму более 500 млн грн.

Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации товарные ценности, заявляют в СБУ. После начала полномасштабного вторжения России они начали процесс вывода активов из Украины.

Название компании и имя владельца правоохранители не называют. Как сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о совладельце группы "Невская косметика" Владимире Плесовских. В 2006 году он приобрел завод "Винницабытхим" и производил на нем бытовую химию под брендом "Ушастый нянь".

Контекст:

Об аресте активов винницкого производителя бытовой химии СБУ сообщала в июле этого года. По данным правоохранителей, топ-менеджмент предприятия пытался вывезти готовую продукцию и сырье на территорию Одесской области.

Для этого руководство фирмы организовало транспортировку товара грузовиками, на которых была нанесена символика гуманитарной организации Красный Крест без соответствующих документов, заявили в СБУ.

По инициативе Службы безопасности Украины эта противоправная схема по выводу активов была заблокирована.

Теги: СБУ, Винница, бизнес, арест, Единая Россия, олигархи, активы, АРМА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (100899)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (56488)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (42567)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (37873)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (34209)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25312)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (23050)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19494)
 
 
 
 