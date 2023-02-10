Правоохранители провели обыск у бывшего нардепа по делу о разграблении газовых месторождений в Харьковской области. СМИ пишут, что это Котвицкий

Правоохранители считают, что экс-нардеп по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО НАК "Надра України", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и другими коммерческими структурами в течение 2003–2022 годов нанес значительный ущерб государству. Возможная сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен, отмечают в ГБР.

"Под патронатом бывшего депутата госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали в карман организаторы сделки", – говорится в сообщении.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого ГБР по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным, которые 10 февраля сообщил Офис генерального прокурора Украины, при обыске были изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, денежные средства – более $300 тыс., €250 тыс. и 1,5 млн грн, законность получения которых проверяется.

По информации источников "Украинской правды", обыск прошел у парламентария VIII созыва, избиравшегося от партии "Народный фронт", Игоря Котвицкого. Процессуальные действия проводятся с участием Службы безопасности Украины, утверждает издание.