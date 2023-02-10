Правоохранители провели обыск у бывшего нардепа по делу о разграблении газовых месторождений в Харьковской области. СМИ пишут, что это Котвицкий

Правоохранители считают, что экс-нардеп по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО НАК "Надра України", Госгеонадра, ООО "Сахалинское" и другими коммерческими структурами в течение 2003–2022 годов нанес значительный ущерб государству. Возможная сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен, отмечают в ГБР.
"Под патронатом бывшего депутата госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило намного дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали в карман организаторы сделки", – говорится в сообщении.
Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого ГБР по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
По данным, которые 10 февраля сообщил Офис генерального прокурора Украины, при обыске были изъяты документы, подтверждающие незаконность хозяйственных операций, средства связи, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, денежные средства – более $300 тыс., €250 тыс. и 1,5 млн грн, законность получения которых проверяется.
По информации источников "Украинской правды", обыск прошел у парламентария VIII созыва, избиравшегося от партии "Народный фронт", Игоря Котвицкого. Процессуальные действия проводятся с участием Службы безопасности Украины, утверждает издание.
20 марта 2022 года УП, ссылаясь на свои источники в СБУ, сообщала, что 14 марта в пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro, пассажирками которого были жена экс-нардепа Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер. При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотр вещей не провели. Однако, по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста "Тисабеч" (Венгрия) задекларировала $28,8 млн €1,3 млн.
В отношении украинских таможенников, которые "не заметили" чемоданы с валютой, летом было открыто уголовное дело.