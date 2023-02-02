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В Одесской ОВА провели обыски по делу о хищении средств на госзакупках

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Полиция подтвердила растрату 7 млн грн госсредств
Полиция подтвердила растрату 7 млн грн госсредств
Фото: npu.gov.ua

Полицейские 2 февраля пришли с обысками в Одесскую областную военную администрацию. Первыми об этом сообщили нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и "Думская". Позже информацию подтвердили в полиции области.

В полиции заявили о ликвидации схемы хищения госсредств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

В ведомстве напомнили, что Кабмин выделил на закупку продуктов 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной общины Одессы – более 106 млн грн.

"Вместо того чтобы направить выделенные правительством Украины средства на нужды местного населения и военных, должностные лица областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки", – говорится в сообщении.

Источники "Думской" в прокуратуре уточнили, что следственные действия велись в рамках дела о закупке тушенки без тендера и по завышенной цене для Николаевской области. Речь идет о всеукраинском проекте "Соседи", в рамках которого тыловые регионы оказывали гуманитарную помощь прифронтовым.

Среди фигурантов дела – бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА.

Полиция не называет имен, но их указывает "Думская":

  • бывший замглавы Одесской ОВА Олег Муратов;
  • директор департамента финансов ОВА, депутат облсовета Марина Зинченко;
  • бывший сотрудник аудиторской службы Андрей Нотевский;
  • директор компании "Продоптом" Владимир Хоменко.

Правоохранители сообщили, что фигурантам объявили подозрение за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 млн грн разница в стоимости достигла 7 млн грн. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается", – добавили в ведомстве.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, Одесса, бюджет, полиция, депутаты, обыск, Алексей Гончаренко, правоохранители, растрата, хищения, финансы, полиция Украины, облсовет, полицейский, Национальная полиция, следователь, обыски, имущество, аудиторы, хищение
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