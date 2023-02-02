В Одесской ОВА провели обыски по делу о хищении средств на госзакупках

В полиции заявили о ликвидации схемы хищения госсредств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

В ведомстве напомнили, что Кабмин выделил на закупку продуктов 500 млн грн, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориальной общины Одессы – более 106 млн грн.

"Вместо того чтобы направить выделенные правительством Украины средства на нужды местного населения и военных, должностные лица областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки", – говорится в сообщении.

Источники "Думской" в прокуратуре уточнили, что следственные действия велись в рамках дела о закупке тушенки без тендера и по завышенной цене для Николаевской области. Речь идет о всеукраинском проекте "Соседи", в рамках которого тыловые регионы оказывали гуманитарную помощь прифронтовым.

Среди фигурантов дела – бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА.

Полиция не называет имен, но их указывает "Думская":

бывший замглавы Одесской ОВА Олег Муратов;

директор департамента финансов ОВА, депутат облсовета Марина Зинченко;

бывший сотрудник аудиторской службы Андрей Нотевский;

директор компании "Продоптом" Владимир Хоменко.

Правоохранители сообщили, что фигурантам объявили подозрение за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 млн грн разница в стоимости достигла 7 млн грн. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается", – добавили в ведомстве.

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