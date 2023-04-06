Польша и Украина подписали меморандум о восстановлении Украины. Кубраков назвал регион, о котором идет речь

"Меморандум о сотрудничестве в реконструкции Украины" подписали с польской стороны министр развития и технологий Вальдемар Буда, а с украинской – вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
* * * Podpisanie w obecno * ci premiera @MorawieckiM i prezydenta @ZelenskyyUa *— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023
* „Memorandum o wspó * pracy przy odbudowie Ukrainy“ przez ministra rozwoju i technologii @waldemar_buda i wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy Oleksandra Kubrakowa. pic.twitter.com/HoMhBvrsJo
На сайте министерства развития и технологий Польши сказано, что приоритетом для страны по-прежнему является постоянная помощь Украине в ее текущих потребностях, но Варшава также хочет "поддержать Украину позже, в ее послевоенном восстановлении".
"Восстановление Украины – это не только реконструкция зданий, но и модернизация страны и реформы, позволяющие войти, среди прочего, в Европейский союз. Поддержка восстановления также означает обмен опытом и ноу-хау. Заявляем о поддержке Украины в процессе адаптации законодательства к требованиям ЕС", – объяснили в польском ведомстве.
По его данным, "польские компании уже выражают готовность участвовать в послевоенном восстановлении восточного соседа".
Кубраков после подписания объяснил в Twitter, что Украине необходима помощь Польши в восстановлении.
"Обсуждается финансирование восстановления ряда объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры в Харьковской области", – написал вице-премьер.
The participation of * in the reconstruction of * is necessary for us. We discuss financing for the restoration of several objects of housing & social infrastr. in the Kharkiv region. Grateful to @waldemar_buda for willingness to contribute to the reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/ZxieLM2OXD— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 5, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.
22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.