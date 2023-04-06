Польша и Украина подписали меморандум о восстановлении Украины. Кубраков назвал регион, о котором идет речь

"Меморандум о сотрудничестве в реконструкции Украины" подписали с польской стороны министр развития и технологий Вальдемар Буда, а с украинской – вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

* * * Podpisanie w obecno * ci premiera @MorawieckiM i prezydenta @ZelenskyyUa *



* „Memorandum o wspó * pracy przy odbudowie Ukrainy“ przez ministra rozwoju i technologii @waldemar_buda i wicepremiera ds. odbudowy Ukrainy Oleksandra Kubrakowa. pic.twitter.com/HoMhBvrsJo — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023

На сайте министерства развития и технологий Польши сказано, что приоритетом для страны по-прежнему является постоянная помощь Украине в ее текущих потребностях, но Варшава также хочет "поддержать Украину позже, в ее послевоенном восстановлении".

"Восстановление Украины – это не только реконструкция зданий, но и модернизация страны и реформы, позволяющие войти, среди прочего, в Европейский союз. Поддержка восстановления также означает обмен опытом и ноу-хау. Заявляем о поддержке Украины в процессе адаптации законодательства к требованиям ЕС", – объяснили в польском ведомстве.

По его данным, "польские компании уже выражают готовность участвовать в послевоенном восстановлении восточного соседа".

Кубраков после подписания объяснил в Twitter, что Украине необходима помощь Польши в восстановлении.

"Обсуждается финансирование восстановления ряда объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры в Харьковской области", – написал вице-премьер.

The participation of * in the reconstruction of * is necessary for us. We discuss financing for the restoration of several objects of housing & social infrastr. in the Kharkiv region. Grateful to @waldemar_buda for willingness to contribute to the reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/ZxieLM2OXD — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 5, 2023

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