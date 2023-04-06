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Польша и Украина подписали меморандум о восстановлении Украины. Кубраков назвал регион, о котором идет речь

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Меморандум подписали Кубраков и Буда
Меморандум подписали Кубраков и Буда
Фото: Oleksandr Kubrakov / Twitter

5 апреля в Варшаве после встречи президента Польши Анджея Дуды и президента Украины Владимира Зеленского стороны подписали меморандум о восстановлении пострадавшей от российской агрессии Украины. Об этом в Twitter проинформировала канцелярия польского президента.

"Меморандум о сотрудничестве в реконструкции Украины" подписали с польской стороны министр развития и технологий Вальдемар Буда, а с украинской – вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

На сайте министерства развития и технологий Польши сказано, что приоритетом для страны по-прежнему является постоянная помощь Украине в ее текущих потребностях, но Варшава также хочет "поддержать Украину позже, в ее послевоенном восстановлении".

"Восстановление Украины – это не только реконструкция зданий, но и модернизация страны и реформы, позволяющие войти, среди прочего, в Европейский союз. Поддержка восстановления также означает обмен опытом и ноу-хау. Заявляем о поддержке Украины в процессе адаптации законодательства к требованиям ЕС", – объяснили в польском ведомстве.

По его данным, "польские компании уже выражают готовность участвовать в послевоенном восстановлении восточного соседа".

Кубраков после подписания объяснил в Twitter, что Украине необходима помощь Польши в восстановлении.

"Обсуждается финансирование восстановления ряда объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры в Харьковской области", – написал вице-премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.

22 марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, война, Харьковская область, меморандум, Варшава, ЖКХ, война России против Украины, сотрудничество, Александр Кубраков, восстановление
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