На восстановление Украины понадобится более $400 млрд – Всемирный банк

Они посчитали ущерб, который был нанесен Россией Украине с первого дня войны, с 24 февраля 2022 года. В цифру вошли прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также воздействие на жизнь и благополучие людей.
Оценка также показала, что вторжение ввергло 7,1 млн человек в нищету, а развитие Украины откатилось на 15 лет.
"Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", – сказала вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.
В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января.
Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.
Кроме того, по данным Киевской школы экономики, общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений – уже более 3127, учреждений здравоохранения – 1245, социальной сферы – 154.