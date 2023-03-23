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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На восстановление Украины понадобится более $400 млрд – Всемирный банк

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Всемирный банк подсчитал ущерб, нанесенный РФ Украине с первого дня войны
Всемирный банк подсчитал ущерб, нанесенный РФ Украине с первого дня войны
Фото: EPA

Для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд. Об этом 22 марта написало Bloomberg, со ссылкой на расчеты Всемирного банка.

Они посчитали ущерб, который был нанесен Россией Украине с первого дня войны, с 24 февраля 2022 года. В цифру вошли прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также воздействие на жизнь и благополучие людей. 

Оценка также показала, что вторжение ввергло 7,1 млн человек в нищету, а развитие Украины откатилось на 15 лет.

"Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", – сказала вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Контекст:

В результате войны Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января.

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья, разрушенных российскими обстрелами, отмечал премьер. 

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщали 12 января 2023 года, что, согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье.

Кроме того, по данным Киевской школы экономики, общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений – уже более 3127, учреждений здравоохранения – 1245, социальной сферы – 154.

Теги: Россия, Украина, Всемирный банк, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, разрушения, инфраструктура, восстановление
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