На восстановление Украины понадобится более $400 млрд – Всемирный банк

Они посчитали ущерб, который был нанесен Россией Украине с первого дня войны, с 24 февраля 2022 года. В цифру вошли прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, а также воздействие на жизнь и благополучие людей.

Оценка также показала, что вторжение ввергло 7,1 млн человек в нищету, а развитие Украины откатилось на 15 лет.

"Это отрезвляющая цифра, она показывает масштабы разрушений и постоянную потребность в международной поддержке", – сказала вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.