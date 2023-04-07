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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергосистема Украины работает с резервом мощностей, в Черновицкой области из-за непогоды повреждены электросети – "Укрэнерго"

Ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети
Ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети
Фото: pixabay.com

Энергосистема Украины работает с резервом мощностей. Об этом 7 апреля в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

На сегодняшний день производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей.

Как отметили в компании, профицит мощности в энергосистеме позволяет повысить надежность ее работы.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток.

"Для восстановления надежности питания ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. Но повреждения, нанесенные врагом энергетической инфраструктуре, масштабны и сложны и требуют много времени", – подчеркнули в компании.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это был 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Укрэнерго, непогода, электроэнергия, ремонт, обстрелы, война России против Украины, ракеты, энергосистема
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