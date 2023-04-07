Энергосистема Украины работает с резервом мощностей, в Черновицкой области из-за непогоды повреждены электросети – "Укрэнерго"

На сегодняшний день производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей.
Как отметили в компании, профицит мощности в энергосистеме позволяет повысить надежность ее работы.
В то же время из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области.
"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток.
"Для восстановления надежности питания ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. Но повреждения, нанесенные врагом энергетической инфраструктуре, масштабны и сложны и требуют много времени", – подчеркнули в компании.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это был 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки 9 марта – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", а также зенитные ракеты С-300, отметили в Воздушных силах.
В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.