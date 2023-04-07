Энергосистема Украины работает с резервом мощностей, в Черновицкой области из-за непогоды повреждены электросети – "Укрэнерго"

На сегодняшний день производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей.

Как отметили в компании, профицит мощности в энергосистеме позволяет повысить надежность ее работы.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы повреждения в распределительных сетях в Черновицкой области.

"Хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали граждан экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток.

"Для восстановления надежности питания ремонтные бригады "Укрэнерго" ежедневно проводят восстановительные работы на объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. Но повреждения, нанесенные врагом энергетической инфраструктуре, масштабны и сложны и требуют много времени", – подчеркнули в компании.