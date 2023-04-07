ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Еще одно военное преступление". В Херсонском облсовете сообщили о восьми раненых в результате обстрела оккупантами "скорой" в Бериславе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты обстреляли "скорую" около 16.00 при выезде на вызов в Бериславе, отметили в Минздраве
Оккупанты обстреляли "скорую" около 16.00 при выезде на вызов в Бериславе, отметили в Минздраве
Фото: Юрій Соболевський / Telegram

В результате обстрела российскими оккупантами "скорой" в Бериславе Херсонской области 7 апреля пострадали восемь человек.

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Оккупанты обстреляли "скорую" около 16.00 при выезде на вызов в Бериславе, два фельдшера живы, но получили серьезные травмы, проинформировали в Минздраве.

В Херсонской ОВА указали, что медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.

"Восемь раненых по состоянию на данный момент. Из них два человека – работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела. Предварительно – российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину "скорой" помощи, – написал Соболевский. – Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что Россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно украинский народ".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, раненые, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, медики, пострадавшие, облсовет, автомобиль, травмы, российские оккупанты, военное преступление, Юрий Соболевский, Берислав
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Как сварить прозрачный бульон. Лайфхак со льдом
Галина ГРИШИНА
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (84103)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (72420)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (55617)
4
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (47519)
5
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (47197)
6
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (41947)
7
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (38401)
8
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста (38161)
 
 
 
 