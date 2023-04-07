"Еще одно военное преступление". В Херсонском облсовете сообщили о восьми раненых в результате обстрела оккупантами "скорой" в Бериславе

Оккупанты обстреляли "скорую" около 16.00 при выезде на вызов в Бериславе, отметили в Минздраве Фото: Юрій Соболевський / Telegram

Об этом в Telegram сообщил первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Оккупанты обстреляли "скорую" около 16.00 при выезде на вызов в Бериславе, два фельдшера живы, но получили серьезные травмы, проинформировали в Минздраве.

В Херсонской ОВА указали, что медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.

"Восемь раненых по состоянию на данный момент. Из них два человека – работники скорой медицинской помощи, которые ехали по вызову к пострадавшим после обстрела. Предварительно – российские солдаты прицельно сбросили мины с дронов на машину "скорой" помощи, – написал Соболевский. – Еще одно военное преступление и еще одно доказательство того, что Россия, начав эту войну, хочет уничтожить именно украинский народ".