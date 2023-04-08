Авиация за сутки нанесла восемь ударов по позициям оккупантов, также ВСУ сбили российский беспилотник – Генштаб

Также был сбит российский разведывательный беспилотник.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и три станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.