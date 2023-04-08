В РФ решили досрочно провести выпуски из ряда военных вузов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины погибло более 170 тыс. российских оккупантов Фото: depositphotos.com

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести значительные потери.

"Для их пополнения руководством вооруженных сил Российской Федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске. При этом выпуски из вузов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил РФ, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", – говорится в сообщении.