В РФ решили досрочно провести выпуски из ряда военных вузов – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести значительные потери.
"Для их пополнения руководством вооруженных сил Российской Федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных заведений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске. При этом выпуски из вузов, которые готовят специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил РФ, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 апреля 2023 года, составили около 177 680 военных, 3636 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".