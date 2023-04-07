"Внутри РФ возможен вооруженный протест против режима". В ГУР МО рассказали о волнениях в Брянской области с погибшими среди российских оккупантов

По данным ГУР МО, в результате беспорядков в Брянской области РФ есть убитые и раненые среди российских оккупантов Скриншот: Русский Добровольческий Корпус / Telegram

Оккупант сообщил, что 6 апреля в поселке Запесочье Погарского района Брянской области произошли беспорядки.

"Куча "скорых", расх...ярили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых до х...я, потому что очень до х...я "скорых". Поприх...ярило туда, бл...дь. Х...йнули хорошо", – рассказал российский военный.

По данным РУР МО, российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также сообщается о значительном числе раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждены другая техника, оборудование и имущество оккупантов, добавили в украинской военной разведке.

Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.

"Русский добровольческий корпус" не в первый раз проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту и пообщались с местным населением", – сказано в сообщении

Формирование "Русский добровольческий корпус" заявило 6 апреля, что его бойцы снова посетили Брянскую область РФ. "Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК пообщались с местными жителями, освободительная борьба на территории России набирает обороты", – написали авторы сообщения.

Они опровергли заявление губернатора граничащей с Украиной Брянской области РФ Александра Богомаза, который утверждал, что в регион якобы пыталась проникнуть "украинская ДРГ" и ей нанесли огневое поражение. Кроме того, Богомаз заявлял, что Запесочье 6 апреля подверглось минометному обстрелу, в результате которого пострадавших не зафиксировано.