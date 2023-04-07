"Внутри РФ возможен вооруженный протест против режима". В ГУР МО рассказали о волнениях в Брянской области с погибшими среди российских оккупантов

Оккупант сообщил, что 6 апреля в поселке Запесочье Погарского района Брянской области произошли беспорядки.
"Куча "скорых", расх...ярили пограничников, военных. Погибших не знаю, но сказали, что раненых до х...я, потому что очень до х...я "скорых". Поприх...ярило туда, бл...дь. Х...йнули хорошо", – рассказал российский военный.
По данным РУР МО, российские повстанцы уничтожили двух боевиков оккупационной армии. Также сообщается о значительном числе раненых, точная цифра уточняется. Кроме того, выведен из строя вражеский БТР, повреждены другая техника, оборудование и имущество оккупантов, добавили в украинской военной разведке.
Как отметили в ГУР, последние события в Брянской области свидетельствуют о том, что внутри России возможен вооруженный протест против действующего режима.
"Русский добровольческий корпус" не в первый раз проводит подобные мероприятия, масштаб которых только растет. Бойцы нанесли удар по военному объекту и пообщались с местным населением", – сказано в сообщении
Формирование "Русский добровольческий корпус" заявило 6 апреля, что его бойцы снова посетили Брянскую область РФ. "Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК пообщались с местными жителями, освободительная борьба на территории России набирает обороты", – написали авторы сообщения.
Они опровергли заявление губернатора граничащей с Украиной Брянской области РФ Александра Богомаза, который утверждал, что в регион якобы пыталась проникнуть "украинская ДРГ" и ей нанесли огневое поражение. Кроме того, Богомаз заявлял, что Запесочье 6 апреля подверглось минометному обстрелу, в результате которого пострадавших не зафиксировано.
Утром 2 марта Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.
Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, он видел "одного пострадавшего погранца".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко после публикаций в СМИ об инциденте в Брянской области заявил, что ситуация на границе Украины и России контролируемая.