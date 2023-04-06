В России заявили о задержании украинского пилота с разбившегося легкомоторного самолета

В заявлении говорится, что пилот задержан погранотрядом.
Telegram-канал SHOT заявляет, что самолет "Аэропракт А-22" был сбит из стрелкового оружия, получил повреждения и пилоту пришлось совершать аварийную посадку.
Telegram-канал Baza сообщает, что задержанный гражданский пилот якобы рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. гривен. По словам мужчины, он следовал за другим самолетом и не знал, что уже попал в Россию. На опубликованном видео мужчина называет себя Александром Морозовым и говорит, что совершил аварийную посадку из-за поломки винта.
Самолет приземлился в поле в Клинцевском районе, это заметили местные жители. Они сообщили об этом правоохранителям, и после этого сотрудники ФСБ, минобороны и росгвардии заблокировали район и нашли пилота, который попытался спрятаться в лесу", – говорится в сообщении.
По данным канала, от него требовалось сделать фото по команде своего ведущего. Якобы он занимался разведкой по заданию ВСУ. Рядом с самим самолетом, как говорится в сообщении, силовики якобы нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет.
В сообщении говорится, что задержанный пилот якобы ранее пересекал границу РФ в паре с ещё одним "Аэропрактом" и пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда самолетам удалось скрыться, пишет канал.
Из Брянской и Курской областей российские оккупанты поддерживают свои боевые подразделения, которые вторглись в Украину.
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken опубликовало 11 марта в Telegram видео с операции, в ходе которой на территории России были уничтожены две автономные вышки наблюдения "Муром".