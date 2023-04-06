В России заявили о задержании украинского пилота с разбившегося легкомоторного самолета

В заявлении говорится, что пилот задержан погранотрядом.

Telegram-канал SHOT заявляет, что самолет "Аэропракт А-22" был сбит из стрелкового оружия, получил повреждения и пилоту пришлось совершать аварийную посадку.

Telegram-канал Baza сообщает, что задержанный гражданский пилот якобы рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. гривен. По словам мужчины, он следовал за другим самолетом и не знал, что уже попал в Россию. На опубликованном видео мужчина называет себя Александром Морозовым и говорит, что совершил аварийную посадку из-за поломки винта.



Самолет приземлился в поле в Клинцевском районе, это заметили местные жители. Они сообщили об этом правоохранителям, и после этого сотрудники ФСБ, минобороны и росгвардии заблокировали район и нашли пилота, который попытался спрятаться в лесу", – говорится в сообщении.

По данным канала, от него требовалось сделать фото по команде своего ведущего. Якобы он занимался разведкой по заданию ВСУ. Рядом с самим самолетом, как говорится в сообщении, силовики якобы нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет.

Telegram-канал Mash заявил, ссылаясь на свои источники, что аварийно севший Аэропракт А-22 "Летучая лисица" якобы летел в сторону нефтепровода "Дружба". "Вероятно, для сброса бомбы", – пишет канал.

В сообщении говорится, что задержанный пилот якобы ранее пересекал границу РФ в паре с ещё одним "Аэропрактом" и пытался сбросить бомбу на сотовую вышку. Тогда самолетам удалось скрыться, пишет канал.