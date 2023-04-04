В РФ заявили об атаке беспилотников по военкомату и зданию МВД в Брянской области

В происшествии Богомаз обвинил Вооруженные силы Украины.

"ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата. Оперативные службы работают на месте", – написал он.

Спустя полчаса после этого Богомаз сообщил об еще одной атаке – теперь на здание местного отделения МВД РФ.

"С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте", – говорится в сообщении.