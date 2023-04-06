"До Москвы далеко?" "Русский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова выполняли задачи в Брянской области

"Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты", – написали авторы сообщения и опровергли заявление губернатора области Александра Богомаза, который утверждал, что в регион якобы пыталась проникнуть "украинская ДРГ" и ей нанесли огневое поражение.
К посту прикрепили видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Тот сказал, что находится в селе Случевск Брянской области.
"Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?" – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине листовки и рекомендовал спрятаться в укрытии, так как "идет бой с путинским режимом".
Кроме того, на видео показали кадры стрельбы и передвижения военных.
Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.
Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, он видел "одного пострадавшего погранца".
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко после публикаций в СМИ об инциденте в Брянской области заявил, что ситуация на границе Украины и России контролируемая.