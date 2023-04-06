"До Москвы далеко?" "Русский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова выполняли задачи в Брянской области

"Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши листовки и попросили укрыться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты", – написали авторы сообщения и опровергли заявление губернатора области Александра Богомаза, который утверждал, что в регион якобы пыталась проникнуть "украинская ДРГ" и ей нанесли огневое поражение.

К посту прикрепили видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Тот сказал, что находится в селе Случевск Брянской области.

"Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?" – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине листовки и рекомендовал спрятаться в укрытии, так как "идет бой с путинским режимом".

Кроме того, на видео показали кадры стрельбы и передвижения военных.