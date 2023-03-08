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В Киеве попрощались с бойцами диверсионной группы, погибшими в Брянской области РФ. Фоторепортаж

Вчера 23.49
В Киеве 7 марта состоялось прощание с бойцами украинской диверсионной группы "Братство", погибшими в Брянской области России в конце декабря прошлого года, сообщает LB.ua. Военные Максим Михайлов (Непийпиво), Юрий Горовец (Святоша), Тарас Карпюк (Тарасий) и Богдан Лягов (Аполлон) погибли в декабре 2022-го во время очередного боевого выхода. Панихиду провели в Михайловском Златоверхом соборе. Затем состоялось прощание с бойцами на Майдане Незалежности. Героев похоронили на Байковом кладбище. Фото с прощания опубликовало агентство EPA.
Теги: война, военные, похороны, диверсия, Братство, Брянская область, кладбище, война России против Украины, погибшие, прощание
 

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