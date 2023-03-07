В результате массированных ракетных и артиллерийских обстрелов погиб один и ранены семь жителей Донецкой области – ОВА

Вечером россияне обстреляли из "Торнадо" Константиновку – ранили двух человек, повредили школу, четыре многоэтажки, частный дом, гаражи и автомобили.
"На донецком направлении интенсивный огонь враг вел в Очеретинской общине: повреждены по меньшей мере пять домов в Нетайлово и Тоненьком, утром произошли авиаракетные удары по Ласточкино и Орловке и артобстрелы по Красногоровке и Каменке. Ночью россияне обстреляли из артиллерии Карловку Новогродовской общины, повредили инфраструктурный объект. В Авдеевке ночью продолжались хаотичные обстрелы, а к утру произошли два массированных артобстрела и авиаракетный удар – попадание в жилые кварталы. В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Победа и Константиновка", – написал Кириленко.
На горловском направлении три человека получили ранения, повреждены три дома в Торецкой общине. В Соледарской общине разрушен дом в Миньковке.
На лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены пять домов в Переездном Звановской общины, зафиксированы восемь обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины.
Всего за минувшие сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще семь человек ранили.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.