В результате массированных ракетных и артиллерийских обстрелов погиб один и ранены семь жителей Донецкой области – ОВА

Вечером россияне обстреляли из "Торнадо" Константиновку – ранили двух человек, повредили школу, четыре многоэтажки, частный дом, гаражи и автомобили.

"На донецком направлении интенсивный огонь враг вел в Очеретинской общине: повреждены по меньшей мере пять домов в Нетайлово и Тоненьком, утром произошли авиаракетные удары по Ласточкино и Орловке и артобстрелы по Красногоровке и Каменке. Ночью россияне обстреляли из артиллерии Карловку Новогродовской общины, повредили инфраструктурный объект. В Авдеевке ночью продолжались хаотичные обстрелы, а к утру произошли два массированных артобстрела и авиаракетный удар – попадание в жилые кварталы. В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Победа и Константиновка", – написал Кириленко.

На горловском направлении три человека получили ранения, повреждены три дома в Торецкой общине. В Соледарской общине разрушен дом в Миньковке.

На лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены пять домов в Переездном Звановской общины, зафиксированы восемь обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины.

Всего за минувшие сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще семь человек ранили.