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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате массированных ракетных и артиллерийских обстрелов погиб один и ранены семь жителей Донецкой области – ОВА

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Оккупанты повредили жилые дома
Оккупанты повредили жилые дома
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 7 марта в Facebook сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Вечером россияне обстреляли из "Торнадо" Константиновку – ранили двух человек, повредили школу, четыре многоэтажки, частный дом, гаражи и автомобили.

"На донецком направлении интенсивный огонь враг вел в Очеретинской общине: повреждены по меньшей мере пять домов в Нетайлово и Тоненьком, утром произошли авиаракетные удары по Ласточкино и Орловке и артобстрелы по Красногоровке и Каменке. Ночью россияне обстреляли из артиллерии Карловку Новогродовской общины, повредили инфраструктурный объект. В Авдеевке ночью продолжались хаотичные обстрелы, а к утру произошли два массированных артобстрела и авиаракетный удар – попадание в жилые кварталы. В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Победа и Константиновка", – написал Кириленко.

На горловском направлении три человека получили ранения, повреждены три дома в Торецкой общине. В Соледарской общине разрушен дом в Миньковке.

На лисичанском направлении в результате обстрелов повреждены пять домов в Переездном Звановской общины, зафиксированы восемь обстрелов Торского и Заречного Лиманской общины.

Всего за минувшие сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще семь человек ранили.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0qdaARzcJQpPzw7sGfKdD9NgRdd8gek4T7i2dr5zyyVH3dfhnFbiu5bi2FoAJ3Qeel

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР считают, что оккупанты не смогут выполнить эту задачу.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Павел Кириленко, российские оккупанты
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