РосСМИ сообщили о подготовке покушения на российского олигарха Малофеева. Подорвать его якобы планировал глава "Русского добровольческого корпуса"

В ФСБ заявили, что покушение на бизнесмена предотвращено. По данным российских спецслужб, организатором преступления якобы является "действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин".

В российских спецслужбах утверждают, что покушение на Малофеева планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной: организаторы будто бы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль олигарха бомбу.

РосСМИ напомнили, что Капустин, якобы планировавший покушение на Малофеева, был организатором и участником "нападения" членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области РФ 2 марта.

"РИА Новости" также обнародовало в Telegram предоставленное ФСБ оперативное видео, на котором, как утверждается, снят процесс закладки бомбы под авто Малофеева. Как следует с видео, ФСБ приписывает "Русскому добровольческому корпусу" также попытку подрыва объекта нефтегазового комплекса под Волгоградом (РФ).

После обнародованной информации о "покушении" Малофеев в Telegram сообщил, что с ним все в порядке.

"Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию", – высказался он.