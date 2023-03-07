РосСМИ сообщили о подготовке покушения на российского олигарха Малофеева. Подорвать его якобы планировал глава "Русского добровольческого корпуса"

В ФСБ заявили, что покушение на бизнесмена предотвращено. По данным российских спецслужб, организатором преступления якобы является "действующий под контролем СБУ основатель так называемого Русского добровольческого корпуса, гражданин России Денис Капустин".
В российских спецслужбах утверждают, что покушение на Малофеева планировалось по той же схеме, которая была использована при убийстве российской пропагандистки Дарьи Дугиной: организаторы будто бы намеревались взорвать прикрепленную под автомобиль олигарха бомбу.
РосСМИ напомнили, что Капустин, якобы планировавший покушение на Малофеева, был организатором и участником "нападения" членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области РФ 2 марта.
"РИА Новости" также обнародовало в Telegram предоставленное ФСБ оперативное видео, на котором, как утверждается, снят процесс закладки бомбы под авто Малофеева. Как следует с видео, ФСБ приписывает "Русскому добровольческому корпусу" также попытку подрыва объекта нефтегазового комплекса под Волгоградом (РФ).
После обнародованной информации о "покушении" Малофеев в Telegram сообщил, что с ним все в порядке.
"Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра ничто – ни угрозы, ни теракты – не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию", – высказался он.
Малофеев – российский предприниматель, владелец акций "Ростелекома". По данным "Новой газеты", он причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В 2014 году РБК писало, что фонд Малофеева является одним из спонсоров "ДНР", только за лето 2014 года Малофеев отправил на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области 576 тонн груза. В том же году в Украине начали уголовное производство в отношении Малофеева.
24 октября 2016 года украинская хакерская группа "Киберхунта" заявила, что взломала электронный почтовый ящик тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова и получила полный доступ к переписке неофициального куратора "украинского вопроса" в Кремле. Согласно письмам, Малофеев высылал Суркову на утверждение список кандидатов в "правительство ДНР".
6 апреля 2022 года министерство юстиции США выдвинуло против Малофеева обвинения в нарушении санкций, введенных против России. По данным следствия, он нанял американца Джека Хеника, работавшего в его проектах в России и Греции, чтобы перевести находившиеся в американском банке около $10 млн в греческий банк. При этом, согласно санкциям, его активы в США должны быть заморожены.
20 апреля 2022 года США ввели очередной пакет антироссийских санкций, включив в него компании Малофеева и его сына Кирилла, которые, как считает минфин США, помогают России избегать санкций и распространяют пропаганду. В их числе – "Международное агентство суверенного развития", финансовая компания MarGlo, предоставляющая финансовые услуги для или от имени российских компаний, телекомпания "Царьград", поддерживающая прокремлевскую политику, "Аналитический центр Катехо", который распространяет пропаганду на страны Запада, компании "Владекс холдинг", "Владекс" и "Рус диджитал", занимающиеся обменом криптовалюты.
В Украине Малофеев объявлен в розыск. В отношении него открыто также уголовное производство по ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса.
3 февраля стало известно, что Федеральный суд Манхэттена (США) вынес решение, согласно которому американская прокуратура может конфисковать $5,4 млн, принадлежащие Малофееву. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные активы российского олигарха будут переданы на восстановление Украины.