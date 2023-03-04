Глава "Русского добровольческого корпуса" заявил, что власти Украины знали о планах операции в Брянской области

Никитин сказал, что многие из 45 человек, участвовавших в нападении, были частью партизанской подпольной сети, базирующейся внутри России Скриншот: Русский Добровольческий Корпус / Telegram

Никитин сказал, что многие из 45 человек, участвовавших в нападении, были частью партизанской подпольной сети, базирующейся внутри России.

Он также сообщил, что в одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

Никитин отметил, что украинские власти дали согласие на операцию.

"Да, конечно, это действие было согласовано, иначе этого не могло быть. Как вы себе представляете, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в украинской армии] это не согласовывал, думаю, нас бы просто уничтожили", – сказал он.