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Глава "Русского добровольческого корпуса" заявил, что власти Украины знали о планах операции в Брянской области

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Никитин сказал, что многие из 45 человек, участвовавших в нападении, были частью партизанской подпольной сети, базирующейся внутри России
Никитин сказал, что многие из 45 человек, участвовавших в нападении, были частью партизанской подпольной сети, базирующейся внутри России
Скриншот: Русский Добровольческий Корпус / Telegram

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, более известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex, в интервью газете Financial Times 3 марта сказал, что целью операции в Брянской области было выявить слабую обороноспособность страны и вдохновить больше соотечественников на восстание против президента РФ Владимира Путина.

Никитин сказал, что многие из 45 человек, участвовавших в нападении, были частью партизанской подпольной сети, базирующейся внутри России.

Он также сообщил, что в одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего не известно о жертвах среди мирного населения.

Никитин отметил, что украинские власти дали согласие на операцию.

"Да, конечно, это действие было согласовано, иначе этого не могло быть. Как вы себе представляете, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в украинской армии] это не согласовывал, думаю, нас бы просто уничтожили", – сказал он.

Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.

Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. На видео, опубликованном корпусом, двое вооруженных мужчин в военной форме заявили, что прибыли в Россию, чтобы "показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, заложников не было, он видел "одного пострадавшего погранца".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем, партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, перестрелка, Брянск, Financial Times, Брянская область
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