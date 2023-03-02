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В Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, четверо раненых – депутат Госдумы

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Хинштейн заявил, что в Брянской области в результате подрыва машины на мине получили ранения четверо росгвардейцев
Хинштейн заявил, что в Брянской области в результате подрыва машины на мине получили ранения четверо росгвардейцев
Фото: Александр Хинштейн / Telegram

В районе села Сушаны в Брянской области РФ на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в Telegram 2 марта депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным депутата ГД РФ, четверо росгвардейцев – трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН – получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.

Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. На видео, опубликованном корпусом, двое вооруженных мужчин в военной форме заявили, что прибыли в Россию, чтобы "показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, заложников не было, он видел "одного пострадавшего погранца".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Ситуация на границе Украины и России контролируемая, заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Теги: Россия, Украина, взрыв, Госдума, провокации, диверсанты, Александр Хинштейн, нападение, ОМОН, диверсия, Брянск, Брянская область, Росгвардия, автомобиль
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