В России суд заочно арестовал украинку, которую обвиняют в убийстве пропагандистки Дугиной

"Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – говорится в сообщении.

В России Вовк обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. За это в РФ предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. В суде отметили, что Вовк находится в международном розыске.