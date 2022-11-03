ГОРДОН
 
 
МИР

В России суд заочно арестовал украинку, которую обвиняют в убийстве пропагандистки Дугиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российский суд решил арестовать Наталью Вовк заочно
Российский суд решил арестовать Наталью Вовк заочно
Фото: РИА Новости / Telegram

Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал Наталью Вовк по делу об убийстве дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Об этом сообщает "РИА Новости" 2 ноября.

"Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – говорится в сообщении.

В России Вовк обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. За это в РФ предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. В суде отметили, что Вовк находится в международном розыске.

Контекст:

Автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.

В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".

22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины. По данным ФСБ, после убийства, 21 августа, Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.

Полк Нацгвардии Украины "Азов" 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".

30 августа в Федеральной службе безопасности России заявили, что убийство Дугиной готовила якобы украинская диверсионно-террористическая группа, и назвали имя второго ее члена. Это якобы гражданин Украины Богдан Цыганенко.

Теги: Россия, убийство, суд, Дарья Дугина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сына
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала свой автопортрет
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
  "Это самая большая крыса". Блогер Шаманская высказалась о певице из Черкасс Anna Asti
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Данилко: В первые дни войны мне позвонил очень известный человек: "Андрей, срочно уезжай из Киева!"
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
Дженнифер Энистон требует от Брэда Питта $100 млн
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
"Когда, чтобы сделать простой омлет, надо испачкать все глубокие тарелки дома". Хименес-Браво рассказал о своей профессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Клум крупным планом снялась без бюстгальтера, спустив стринги перед камерой (231352)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (114357)
3
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (81148)
4
"Сексуальная девушка". Избранница экс-супруга Ани Лорак снялась на корточках и с разведенными ногами (80507)
5
"Очень очаровательный ребенок", "Какой симпатюля". 41-летний Ким показал нового члена семьи. Видео (78175)
6
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (74281)
7
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (68110)
8
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах и топе встала на мостик. Видео (50578)
 
 
 
 