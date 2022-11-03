В России суд заочно арестовал украинку, которую обвиняют в убийстве пропагандистки Дугиной

"Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – говорится в сообщении.
В России Вовк обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. За это в РФ предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. В суде отметили, что Вовк находится в международном розыске.
Автомобиль, за рулем которого находилась Дугина, взорвался на ходу вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Россиянка погибла на месте. Российский Telegram-канал "112" писал, что ее отец оказался первым на месте взрыва автомобиля, он должен был ехать в этом внедорожнике, но в последний момент пересел.
В Офисе президента еще 21 августа заявили, что Украина к подрыву не причастна. В тот же день российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил, что ответственность за убийство пропагандистки взяла на себя организация российских партизан "Национальная республиканская армия".
22 августа в ФСБ России заявили, что убийство Дугиной совершили украинские спецслужбы. Исполнительницей россияне назвали украинку Наталью Вовк (Шабан). Вскоре после этого в сети появилось якобы удостоверение на имя Шабан, где указано, что она служит в Национальной гвардии Украины. По данным ФСБ, после убийства, 21 августа, Вовк вместе с дочерью выехала в Эстонию.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал "удостоверение Шабан" подделкой.
Полк Нацгвардии Украины "Азов" 22 августа заявил, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".
30 августа в Федеральной службе безопасности России заявили, что убийство Дугиной готовила якобы украинская диверсионно-террористическая группа, и назвали имя второго ее члена. Это якобы гражданин Украины Богдан Цыганенко.