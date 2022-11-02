Профессор Чикагского университета: Проблема россиян – в идентичности, путинская Россия не выживет

Для формирования национальной идентичности нужна демократия, а Путин этого сделать не может – Ходарковский Фото: ЕРА

По его словам, в РФ на протяжении всей истории так и не были согласованы отношения между понятиями национального и имперского.

"Россия остается империей, так было все время ее существования. Она, так сказать, колониальная империя, никогда этого не признававшая", – заявил историк

Ходарковский считает, что одна из главных проблем России в том, что она не имеет собственной идентичности. Именно этой проблемой российской нации объясняется ее агрессивное геополитическое поведение.

"Потому что нет простого ответа на вопрос, что такое русский и что такое российский. [Президент России Владимир] Путин и его люди это понимают. И поэтому упадок РФ – это то, что заставляет их делать то, что они делают", – подчеркнул он, имея в виду войну против Украины.

Обязательными условиями формирования подлинной идентичности, отмечает Ходарковский, являются демократия и децентрализация власти.

"Это означает демократию. А Путин этого сделать не может", – резюмировал профессор.