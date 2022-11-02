Существуют три Путина, и двое из них сражаются друг с другом – сотрудник Института внешней политики Эстонии

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии, которую транслировал Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Существуют, пожалуй, три Путина, и двое из них сражаются друг с другом", – сказал Шерр.
Он пояснил, что "первый Путин" – это тот, о котором говорит российский оппозиционер Алексей Навальный: "уголовный Путин", который распространил криминалитет по всей системе управления страной.
"Второй Путин – это Путин из КГБ, который раньше угрожал Западу. Но это самый, пожалуй, мирный Путин. Потому что, хотя КГБ занимался двойной моралью, предательствами, всяческими брутальностями, он как структура был холодный, практичный, сдержанный", – заявил Шерр.
По мнению эксперта, самый опасный – "третий Путин".
"Потому что он эмоциональный – там злоба, паранойя, ненависть. Это длится уже долго... Мы видим и понимаем, что происходит борьба между рациональным Путиным из КГБ и эмоциональным Путиным, и эта борьба между ними будет интенсифицироваться", – прогнозирует Шерр.
Как считает эксперт, эта борьба "приведет сначала к ухудшению ситуации, прежде чем наступит улучшение".
По данным украинской разведки, в ближайшем окружении Путина паникуют по поводу его здоровья и решений, которые он принимает.
Президент России Владимир Путин тяжело болеет, главное заболевание – онкологическое, также есть проблемы с психикой, заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.
О проблемах Путина со здоровьем сообщали и другие источники.
В апреле 2022 года российское издание "Проект" выпустило расследование, согласно которому в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
12 мая издание New Lines Magazine, ссылаясь на неназванного российского бизнесмена, близкого к Кремлю, сообщило, что у Путина рак крови. 19 мая американский режиссер Оливер Стоун, приближенный к Путину, заявил, что президент РФ поборол рак. 2 июня американский журнал Newsweek, ссылаясь на данные засекреченного доклада американской разведки, сообщил, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии.