Существуют три Путина, и двое из них сражаются друг с другом – сотрудник Института внешней политики Эстонии

Британский специалист по России рассказал о борьбе субличностей Путина между собой Фото: EPA

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии, которую транслировал Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Существуют, пожалуй, три Путина, и двое из них сражаются друг с другом", – сказал Шерр.

Он пояснил, что "первый Путин" – это тот, о котором говорит российский оппозиционер Алексей Навальный: "уголовный Путин", который распространил криминалитет по всей системе управления страной.

"Второй Путин – это Путин из КГБ, который раньше угрожал Западу. Но это самый, пожалуй, мирный Путин. Потому что, хотя КГБ занимался двойной моралью, предательствами, всяческими брутальностями, он как структура был холодный, практичный, сдержанный", – заявил Шерр.

По мнению эксперта, самый опасный – "третий Путин".

"Потому что он эмоциональный – там злоба, паранойя, ненависть. Это длится уже долго... Мы видим и понимаем, что происходит борьба между рациональным Путиным из КГБ и эмоциональным Путиным, и эта борьба между ними будет интенсифицироваться", – прогнозирует Шерр.

Как считает эксперт, эта борьба "приведет сначала к ухудшению ситуации, прежде чем наступит улучшение".