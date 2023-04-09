ВСУ сбили за сутки 14 беспилотников и уничтожили пять российских станций РЭБ – Генштаб

Также украинские защитники сбили 2 БПЛА типа Supercam, шесть БПЛА типа "Орлан-10" и шесть БПЛА типа Zala.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять станций радиоэлектронной борьбы противника.
В свою очередь, российские войска на запорожском и херсонском направлениях продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Оккупанты совершили обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, добавили в Генштабе.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 8 апреля 2023 года, составили около 177 680 военных, 3636 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".