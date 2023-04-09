ВСУ сбили за сутки 14 беспилотников и уничтожили пять российских станций РЭБ – Генштаб

Также украинские защитники сбили 2 БПЛА типа Supercam, шесть БПЛА типа "Орлан-10" и шесть БПЛА типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять станций радиоэлектронной борьбы противника.

В свою очередь, российские войска на запорожском и херсонском направлениях продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Оккупанты совершили обстрелы более 40 населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, добавили в Генштабе.