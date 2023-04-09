"Доказывает свою эффективность". Сырский опубликовал видео работы украинской артиллерии

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя", – написал он.
Командующий Сухопутными войсками выразил гордость украинской артиллерией.
"27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою продуктивность. Они оказывают мощную огневую поддержку при проведении разных военных операций", – подчеркнул Сырский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 8 апреля 2023 года составили около 177 680 человек личного состава.