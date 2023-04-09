"Доказывает свою эффективность". Сырский опубликовал видео работы украинской артиллерии

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя", – написал он.

Командующий Сухопутными войсками выразил гордость украинской артиллерией.

"27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою продуктивность. Они оказывают мощную огневую поддержку при проведении разных военных операций", – подчеркнул Сырский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)