ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников оккупантов, четыре ЗРК и пять станций РЭБ – Генштаб ВСУ

Также были сбиты шесть вражеских БПЛА: три – типа "Ланцет", два – Zala и один Supercam.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага", – сказано в сводке.