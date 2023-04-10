ВСУ за сутки уничтожили шесть беспилотников оккупантов, четыре ЗРК и пять станций РЭБ – Генштаб ВСУ

Также были сбиты шесть вражеских БПЛА: три – типа "Ланцет", два – Zala и один Supercam.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага", – сказано в сводке.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 апреля 2023 года, составили около 178 150 военных, 3636 танков, 307 самолетов, 292 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".