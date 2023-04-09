За неделю в Запорожской области уничтожены более 15 баз оккупантов на запорожском направлении, семь из них в Мелитополе – мэр

Федоров рассказал об интенсификации взрывов в Мелитополе и других местах на запорожском направлении, которые оккупанты использовали в качестве баз для своих ресурсов Фото: mediacenter.org.ua

По словам Федорова, семь из 15 баз, по которым наносились удары, расположены в Мелитополе, где дважды атакам подвергся аэродром и трижды – локомотивное депо. Другие случаи "бавовни" зафиксированы в Федоровке, Веселом, около Токмака, Верхнего Токмака, Мирного и Молочанска.

По словам Федорова, враг "не успевал" следить за техникой безопасности на аэродроме Мелитополя.

"Накануне "бавовни" они трое суток свозили боеприпасы и оборудование [на аэродром]. А потом все это взорвалось", – пояснил мэр.

Такая же ситуация наблюдалась, по его словам, на территории депо.

"Враг сначала разместил [в депо] свою базу по ремонту военной техники, затем хранилище топлива как для военной техники, так и для железнодорожного транспорта, и все это несколько раз за две недели взрывалось", – добавил мэр Мелитополя.

Он отметил, что после взрывов в депо коллаборанты начали сами выходить на связь с силовыми структурами Украины и рассказывать, кто из персонала непосредственно управляет тепловозами, кто – электровозами, которые тянут российские составы военного назначения. Теперь это железнодорожное сообщение "почти закрыто", отметил мэр.

"Коллаборанты в панике, они боятся", – подчеркнул Федоров.

Некоторые из предателей, по словам мэра, не справились с безопасностью в своих автомобилях, в результате машины взорвались.

"Теперь они по частям: какая-то часть находится еще в Мелитополе, какая-то часть тела – в Симферополе на лечении. Это говорит о том, что ни одно предательство не останется безнаказанным", – указал Федоров.

К тому же, добавил он, после взрывов в Мелитополе оккупанты начали заменять коллаборантов. Так, за две последние недели заменены четверо из так называемых незаконных "глав" местных "администраций".

"Сразу после взрыва с [Максимом] Зубаревым буквально через четыре часа представили уже нового гауляйтера из России [на его место]. Такая же ситуация в Приазовском, Константиновке и Кирилловке [Запорожской области]. Поэтому эрэфовцы [россияне] сейчас заменяют предателей на "в доску своих", – констатировал мэр Мелитополя.