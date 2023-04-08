В Мелитополе оккупанты с собаками проводят обыски в многоэтажке, ищут украинских партизан – мэр

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду видятся партизаны. Прямо сейчас десятки полицаев с собаками в очередной раз обыскивают одну из многоэтажек в центре города. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", – написал городской голова.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.