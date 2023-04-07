В Мелитополе взорвалась российская техника и личный состав, которые оккупанты свозили в город четыре дня – мэр

"Вчера примерно в полдевятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав. Враг пытался это делать во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы наши жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Но не удалось это скрыть", – подчеркнул городской голова.

Он отметил, что днем ранее оккупанты вертолетами свозили на мелитопольский аэродром много своего важного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. Такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – резюмировал Федоров.

Накануне вечером жители Мелитополя сообщали о нескольких громких взрывах на севере города и в окрестных селах.