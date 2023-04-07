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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе взорвалась российская техника и личный состав, которые оккупанты свозили в город четыре дня – мэр

Федоров заявил о панике среди оккупантов
Федоров заявил о панике среди оккупантов
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Вечером 6 апреля в оккупированном Мелитополе Запорожской области взорвались техника и личный состав российских захватчиков. Об этом утром 7 апреля мэр города Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Вчера примерно в полдевятого вечера были слышны взрывы в Мелитополе и Мелитопольском районе – поселке Веселое. До этого была информация, что враг уже четыре дня подряд свозит туда свою технику и свой личный состав. Враг пытался это делать во время выключенной мобильной связи и интернета в этом поселке, чтобы наши жители не могли ничего сообщить ВСУ и спецслужбам. Но не удалось это скрыть", – подчеркнул городской голова.

Он отметил, что днем ранее оккупанты вертолетами свозили на мелитопольский аэродром много своего важного груза.

"Но в одну ночь весь этот груз взорвался. И его нет. Такая ситуация уже вторую неделю подряд. И это сеет панику среди оккупантов", – резюмировал Федоров.

Накануне вечером жители Мелитополя сообщали о нескольких громких взрывах на севере города и в окрестных селах.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, аэродром, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Иван Федоров
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