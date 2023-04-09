В Крыму ракетным ударом уничтожена российская система ПВО С-300, ранены трое оккупантов – СМИ

Российский ЗРК С-300, как утверждают СМИ, мог быть уничтожен в Крыму ракетным ударом Фото: mil.ru

Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранены трое военных", – сказано в сообщении.

Проанализировав фото взрыва, "Крымский ветер" полагает, что целью ударов была позиция российских зенитных ракетных комплексов недалеко от села Пионерское под Феодосией.

Украинские военные не сообщали об ударах по Крыму 8 апреля и не комментировали информацию о вероятном уничтожении российской системы ПВО под Феодосией.

По словам очевидцев, 8 апреля около 11.00 в разных частях оккупированного полуострова слышали звуки взрывов. В Феодосии были зафиксированы два сильных хлопка, от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей, за городом был виден столб дыма. Аксенов после этого заявил, что над Феодосией российская ПВО якобы сбила ракету.