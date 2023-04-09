В Крыму ракетным ударом уничтожена российская система ПВО С-300, ранены трое оккупантов – СМИ

Ракетный удар по Феодосии, новые данные: ракет было две (российский "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил об одной). Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и подорвала ее. Ранены трое военных", – сказано в сообщении.
Проанализировав фото взрыва, "Крымский ветер" полагает, что целью ударов была позиция российских зенитных ракетных комплексов недалеко от села Пионерское под Феодосией.
Украинские военные не сообщали об ударах по Крыму 8 апреля и не комментировали информацию о вероятном уничтожении российской системы ПВО под Феодосией.
По словам очевидцев, 8 апреля около 11.00 в разных частях оккупированного полуострова слышали звуки взрывов. В Феодосии были зафиксированы два сильных хлопка, от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей, за городом был виден столб дыма. Аксенов после этого заявил, что над Феодосией российская ПВО якобы сбила ракету.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.