"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете

По словам людей, на которых ссылается пропагандистский канал, "хлопки" слышались около 11.00 в разных частях полуострова, в Феодосии от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей.

"Стала свидетелем двух взрывов в городе Феодосия, Крым. Впервые вижу такое, чтобы стекла выгнулись в обратную сторону. Живу на Симферопольском шоссе. Вышла на улицу, столб дыма, машины орут, повыскакивали соседи", – цитирует канал жителей города.

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов написал в Telegram, что над Феодосией российская ПВО якобы сбила ракету.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что граждане страны-агрессора стали меньше интересоваться отдыхом в аннексированном Крыму. В марте 2023 года поисковых запросов в интернете "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.).

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.