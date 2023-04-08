"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете

По словам людей, на которых ссылается пропагандистский канал, "хлопки" слышались около 11.00 в разных частях полуострова, в Феодосии от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей.
"Стала свидетелем двух взрывов в городе Феодосия, Крым. Впервые вижу такое, чтобы стекла выгнулись в обратную сторону. Живу на Симферопольском шоссе. Вышла на улицу, столб дыма, машины орут, повыскакивали соседи", – цитирует канал жителей города.
Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов написал в Telegram, что над Феодосией российская ПВО якобы сбила ракету.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что граждане страны-агрессора стали меньше интересоваться отдыхом в аннексированном Крыму. В марте 2023 года поисковых запросов в интернете "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.).
"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.