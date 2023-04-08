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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бавовна" в Феодосии: местные жители сообщают о двух взрывах, оккупанты говорят об украинской ракете

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"Хлопки", по свидетельству феодосийцев, произошли около 11.00
"Хлопки", по свидетельству феодосийцев, произошли около 11.00
Фото: ЧП / Крым / Telegram

8 апреля в оккупированном Россией Крыму слышали взрывы. Об этом со ссылкой на жителей Феодосии сообщает Telegram-канал "ЧП / Крым".

По словам людей, на которых ссылается пропагандистский канал, "хлопки" слышались около 11.00 в разных частях полуострова, в Феодосии от звуковой волны сработали охранные сигнализации автомобилей.

"Стала свидетелем двух взрывов в городе Феодосия, Крым. Впервые вижу такое, чтобы стекла выгнулись в обратную сторонуЖиву на Симферопольском шоссе. Вышла на улицу, столб дыма, машины орут, повыскакивали соседи", – цитирует канал жителей города.

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов написал в Telegram, что над Феодосией российская ПВО якобы сбила ракету.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что граждане страны-агрессора стали меньше интересоваться отдыхом в аннексированном Крыму. В марте 2023 года поисковых запросов в интернете "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.).

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Теги: Крым, Сергей Аксенов, Феодосия, оккупация, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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