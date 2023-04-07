Зеленский: На земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло. Но там, где начался путь зла, нас ждет и победа над ним

"Не забудем, что именно с оккупации украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против свободы украинской и крымскотатарской против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабские условия Украину и другие народы Европы. К сожалению, на земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло", – сказал украинский лидер.

Он перечислил, из чего состоит это российское зло: унижение, репрессии, убийства, война.

"Но там, где начался путь зла, – именно там нас ждет и победа над ним. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространить", – заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что молитвы о мире для всей украинской земли будут услышаны.

"Украина заслуживает этого так же, как и все остальные страны повсюду, где Бог благословил землю жизнью. Мы вернемся в Крым – и тогда миру вернется покой, потому что агрессор проиграет", – убежден он.

Победа Украины над Россией, подчеркнул глава государства, будет означать победу жизни – жизни украинцев всех конфессий.

"Сказал об этом перед ифтаром (вечерняя трапеза у мусульман во время исламского месяца Рамадан. – "ГОРДОН"), который имел честь разделить с нашими воинами, а также с представителями Меджлиса, крымскотатарского народа и дипкорпуса мусульманских стран. Несмотря на печаль и боль войны, пусть священный Рамадан будет светлым!" – подытожил Зеленский.