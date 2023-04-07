Зеленский: На земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло. Но там, где начался путь зла, нас ждет и победа над ним

"Не забудем, что именно с оккупации украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против свободы украинской и крымскотатарской против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабские условия Украину и другие народы Европы. К сожалению, на земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло", – сказал украинский лидер.
Он перечислил, из чего состоит это российское зло: унижение, репрессии, убийства, война.
"Но там, где начался путь зла, – именно там нас ждет и победа над ним. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространить", – заявил Зеленский.
Президент выразил уверенность, что молитвы о мире для всей украинской земли будут услышаны.
"Украина заслуживает этого так же, как и все остальные страны повсюду, где Бог благословил землю жизнью. Мы вернемся в Крым – и тогда миру вернется покой, потому что агрессор проиграет", – убежден он.
Победа Украины над Россией, подчеркнул глава государства, будет означать победу жизни – жизни украинцев всех конфессий.
"Сказал об этом перед ифтаром (вечерняя трапеза у мусульман во время исламского месяца Рамадан. – "ГОРДОН"), который имел честь разделить с нашими воинами, а также с представителями Меджлиса, крымскотатарского народа и дипкорпуса мусульманских стран. Несмотря на печаль и боль войны, пусть священный Рамадан будет светлым!" – подытожил Зеленский.
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Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.
Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".