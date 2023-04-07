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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло. Но там, где начался путь зла, нас ждет и победа над ним

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Освобождению Крыма от российских оккупантов нет альтернативы, заявил Зеленский
Освобождению Крыма от российских оккупантов нет альтернативы, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении 7 апреля, видео которого глава государства опубликовал в Instagram.

"Не забудем, что именно с оккупации украинского Крыма, именно с репрессий в Крыму против свободы украинской и крымскотатарской против крымских мусульман началась попытка России поставить в рабские условия Украину и другие народы Европы. К сожалению, на земле Крыма сейчас – под российским триколором – царит зло", – сказал украинский лидер.

Он перечислил, из чего состоит это российское зло: унижение, репрессии, убийства, война.

"Но там, где начался путь зла, – именно там нас ждет и победа над ним. Деоккупация Крыма безальтернативна не только для Украины, но и для всего мира. Для порядка в мире, основанном на конвенциях и Уставе ООН, а не на криминальных привычках убийц, насильников и грабителей, которые Россия пытается распространить", – заявил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что молитвы о мире для всей украинской земли будут услышаны.

"Украина заслуживает этого так же, как и все остальные страны повсюду, где Бог благословил землю жизнью. Мы вернемся в Крым – и тогда миру вернется покой, потому что агрессор проиграет", – убежден он.

Победа Украины над Россией, подчеркнул глава государства, будет означать победу жизни – жизни украинцев всех конфессий.

"Сказал об этом перед ифтаром (вечерняя трапеза у мусульман во время исламского месяца Рамадан. – "ГОРДОН"), который имел честь разделить с нашими воинами, а также с представителями Меджлиса, крымскотатарского народа и дипкорпуса мусульманских стран. Несмотря на печаль и боль войны, пусть священный Рамадан будет светлым!" – подытожил Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не больше четырех-пяти человек на планете".

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, Севастополь, оккупация, аннексия, Рамадан, Владимир Зеленский, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, обращение, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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