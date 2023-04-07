Подоляк о Крыме: Россию не поддерживают даже союзники. Ей будет сложно удержать полуостров

Подоляк: Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего Фото: president.gov.ua

Даже союзники России, которые могли бы ей чем-то помочь – информационно или дипломатически, – говорят, что Крым и Донбасс являются украинскими, отметил Подоляк.

"Это классическая оккупированная территория, и все находящиеся там подпадают под действие международного права и признаются преступниками. Россию не поддерживают даже союзники. К примеру, заявление Фу Цуна, посла Китая в ЕС, который четко заявил, что они не признают Крым и другие оккупированные территории российскими", – сказал политик.

По его словам, логистика РФ сорвана и не отвечает потребностям текущей войны в ХХI веке, есть уже некоторые проблемы с вооружением, а мобилизованные военные – демотивированы.

"В итоге у нас плохое моральное состояние, изоляция и абсолютное осуждение мирового сообщества. На этом фоне после ряда военных поражений на территории Украины мне кажется, что будет сложно удержать Крым. Один вопрос – ради чего? Россия идет к поражению. Мир ясно зафиксировал: в таком виде Россия – абсолютная угроза современному мировому порядку. Оставлять войну незаконченной очень опасно", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что предложения отдельных политиков "освободить только континентальную часть Украины, а вопросы Крыма решать отдельно" означают вложить ресурсы в консервацию нынешнего политического режима в России. После чего, отметил Подоляк, там вырастут реваншистские настроения и "мы получим вечную войну с холодными и горячими фазами, элементами терроризма и шантажа Украины и других государств".

"Именно поэтому у нас есть четкая позиция международного сообщества и Украины: нельзя оставлять Крым России. И россияне понимают, что то имущество, которое они украли у украинцев, – это ворованное. И защищать украденное – выглядит странно. Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего", – добавил Подоляк.