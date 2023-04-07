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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о Крыме: Россию не поддерживают даже союзники. Ей будет сложно удержать полуостров

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Подоляк: Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего
Подоляк: Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего
Фото: president.gov.ua

Весь мир не признает Крым российской территорией, и четкая позиция международного сообщества и Украины заключается в том, что полуостров нельзя оставлять России, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "24 каналу", опубликованном 6 апреля.

Даже союзники России, которые могли бы ей чем-то помочь – информационно или дипломатически, – говорят, что Крым и Донбасс являются украинскими, отметил Подоляк. 

"Это классическая оккупированная территория, и все находящиеся там подпадают под действие международного права и признаются преступниками. Россию не поддерживают даже союзники. К примеру, заявление Фу Цуна, посла Китая в ЕС, который четко заявил, что они не признают Крым и другие оккупированные территории российскими", – сказал политик. 

По его словам, логистика РФ сорвана и не отвечает потребностям текущей войны в ХХI веке, есть уже некоторые проблемы с вооружением, а мобилизованные военные – демотивированы.

"В итоге у нас плохое моральное состояние, изоляция и абсолютное осуждение мирового сообщества. На этом фоне после ряда военных поражений на территории Украины мне кажется, что будет сложно удержать Крым. Один вопрос – ради чего? Россия идет к поражению. Мир ясно зафиксировал: в таком виде Россия – абсолютная угроза современному мировому порядку. Оставлять войну незаконченной очень опасно", – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что предложения отдельных политиков "освободить только континентальную часть Украины, а вопросы Крыма решать отдельно" означают вложить ресурсы в консервацию нынешнего политического режима в России. После чего, отметил Подоляк, там вырастут реваншистские настроения и "мы получим вечную войну с холодными и горячими фазами, элементами терроризма и шантажа Украины и других государств".

"Именно поэтому у нас есть четкая позиция международного сообщества и Украины: нельзя оставлять Крым России. И россияне понимают, что то имущество, которое они украли у украинцев, – это ворованное. И защищать украденное – выглядит странно. Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего", – добавил Подоляк.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов. 

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.

Теги: Крым, Китай, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
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