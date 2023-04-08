Россияне теряют интерес к отдыху в Крыму – Кулеба

"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российской поисковой системы "Яндекс", – написал глава МИД.
Он сообщил, что в марте 2023 года поисковых запросов "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.).
"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.
Russians have lost interest in Crimea, according to data from the Russian search engine Yandex. March 2023 had twice less searches for "Crimea vacation" (129.000) than March 2022 (261.000). Even regular Russians realize the time to enjoy stolen Ukrainian land is coming to an end.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2023
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.