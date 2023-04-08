Россияне теряют интерес к отдыху в Крыму – Кулеба

Кулеба: Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу Фото: EPA

"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российской поисковой системы "Яндекс", – написал глава МИД.

Он сообщил, что в марте 2023 года поисковых запросов "отдых в Крыму" у россиян было в два раза меньше (129 тыс.), чем в марте 2022 года (261 тыс.).

"Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", – резюмировал Кулеба.