В Севастополе слышали взрыв, оккупанты прокомментировали

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", – сказано в посте.
Назначенный россиянами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что якобы "на Северном молу идет учебная стрельба" флота оккупантов и "в городе все спокойно".
8 апреля сообщали и о взрывах в другом городе оккупированного Крыма, Феодосии. По версии оккупационных властей, российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – сказал он в ноябре 2022 года.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига заявил в опубликованном 5 апреля интервью Financial Times, что Киев допускает возможность переговоров с Москвой о будущем Крыма. По его словам, дипломатия может возобновиться, когда силы обороны Украины дойдут до админграницы с Крымом и ВСУ удастся достичь стратегических целей на поле боя.