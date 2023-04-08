В Севастополе слышали взрыв, оккупанты прокомментировали

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел, сообщает наш корреспондент", – сказано в посте.

Назначенный россиянами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram, что якобы "на Северном молу идет учебная стрельба" флота оккупантов и "в городе все спокойно".

8 апреля сообщали и о взрывах в другом городе оккупированного Крыма, Феодосии. По версии оккупационных властей, российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету.