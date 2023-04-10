"Враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли". Сырский посетил фронт в районе Бахмута

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", – сказал Сырский.

Он подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, и ситуация "сложная, но контролируемая".

В ходе поездки генерал заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблем, требующих немедленного решения, на месте принял оперативные решения и поставил задачи.

Сырский также встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, территориальной обороны, которые противостоят наступлению врага на бахмутском направлении, и наградил лучших бойцов.