"Враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли". Сырский посетил фронт в районе Бахмута

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", – сказал Сырский.
Он подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, и ситуация "сложная, но контролируемая".
В ходе поездки генерал заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблем, требующих немедленного решения, на месте принял оперативные решения и поставил задачи.
Сырский также встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, территориальной обороны, которые противостоят наступлению врага на бахмутском направлении, и наградил лучших бойцов.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандущий ВСУ Залужный.
В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери".