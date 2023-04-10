Наиболее ожесточенные бои идут за Авдеевку и Марьинку – Генштаб ВСУ

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – за эти сутки было отражено более 20 атак", – говорится в сообщении.
В частности, на лиманском направлении "противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка", а на авдеевском и марьинском – в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки.
"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромово. [...] Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку", – рассказали в Генштабе ВСУ.
По его данным, оборонительные действия оккупанты ведут на запорожском и херсонском направлениях, а на шахтерском и всех других направлениях ведут обстрел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.