Наиболее ожесточенные бои идут за Авдеевку и Марьинку – Генштаб ВСУ

На четырех направлениях ВСУ отразили более 20 вражеских атак, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях – за эти сутки было отражено более 20 атак", – говорится в сообщении.

В частности, на лиманском направлении "противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка", а на авдеевском и марьинском – в районе Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки.

"На бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромово. [...] Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, оборонительные действия оккупанты ведут на запорожском и херсонском направлениях, а на шахтерском и всех других направлениях ведут обстрел.

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