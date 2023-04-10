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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

Российские ракеты каждый день разрушают дома мирных украинцев, 9 апреля оккупанты ударили по Запорожью
Российские ракеты каждый день разрушают дома мирных украинцев, 9 апреля оккупанты ударили по Запорожью
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские войска за сутки 9 апреля нанесли по Украине четыре ракетных и 26 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook в утренней сводке 10 апреля.

"Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания", – напомнили в ВСУ.

Еще две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

"Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских граждан, повреждены жилые здания", – сказано в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, предупредил Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Yvu1VvdpxfP4Ey2sNwXD411aauYjga4cxSbHLP5PDvjRXYHWSS8DfmkY5Yb28ehil

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго"

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