Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

Российские ракеты каждый день разрушают дома мирных украинцев, 9 апреля оккупанты ударили по Запорожью Фото: ДСНС України / Telegram

"Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания", – напомнили в ВСУ.

Еще две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

"Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских граждан, повреждены жилые здания", – сказано в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, предупредил Генштаб ВСУ.