Войска РФ за сутки нанесли по Украине четыре ракетных и 26 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских граждан, разрушены и повреждены жилые здания", – напомнили в ВСУ.
Еще две ракеты с ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.
"Кроме того, враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В результате попадания пострадали объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск Харьковской области и Дружковка Донецкой области. Есть раненые среди гражданских граждан, повреждены жилые здания", – сказано в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, предупредил Генштаб ВСУ.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе. После этого были новые удары.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.
За полгода оккупанты выпустили по энергетическим объектам Украины более 1200 ракет и дронов, около 250 из них попали в цель, подсчитали 8 апреля в "Укрэнерго"