В Запорожье на месте ракетного удара спасли женщину, разбор завалов завершен – ГСЧС

В результате российского ракетного обстрела Запорожья в ночь на воскресенье, 9 апреля, произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 м2. Взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях, отметили в ГСЧС.
"По состоянию на 8.00 на месте происшествия погибли лва человека, 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях", – сообщили спасатели, обнародовав видео спасения хозяйки дома.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и произвели разбор конструкций и отдельных элементов. По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.