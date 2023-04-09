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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье на месте ракетного удара спасли женщину, разбор завалов завершен – ГСЧС

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В результате удара оккупантов по частному дому в Запорожье погибли двое из четырех жильцов
В результате удара оккупантов по частному дому в Запорожье погибли двое из четырех жильцов
Фото: ДСНС України / Telegram

В Запорожье завершен поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы на месте вражеского ракетного удара, сообщила 9 апреля в Telegram пресс-служба Госслужбы по ЧС.

В результате российского ракетного обстрела Запорожья в ночь на воскресенье, 9 апреля, произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 м2. Взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях, отметили в ГСЧС.

"По состоянию на 8.00 на месте происшествия погибли лва человека, 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях", – сообщили спасатели, обнародовав видео спасения хозяйки дома.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и произвели разбор конструкций и отдельных элементов. По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.

Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

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