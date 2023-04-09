В Запорожье на месте ракетного удара спасли женщину, разбор завалов завершен – ГСЧС

В результате удара оккупантов по частному дому в Запорожье погибли двое из четырех жильцов Фото: ДСНС України / Telegram

В результате российского ракетного обстрела Запорожья в ночь на воскресенье, 9 апреля, произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 м2. Взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях, отметили в ГСЧС.

"По состоянию на 8.00 на месте происшествия погибли лва человека, 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях", – сообщили спасатели, обнародовав видео спасения хозяйки дома.

Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание и произвели разбор конструкций и отдельных элементов. По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.